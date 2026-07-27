27 de julio de 2026
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Hebe Casado

Hebe Casado defendió a Milei por el conflicto con Brasil y pidió cuidar el vínculo comercial con Mendoza

La vicegobernadora de Mendoza sostuvo que Lula da Silva intervino en la política argentina durante las elecciones del año pasado. No obstante, expresó su deseo de que el conflicto diplomático no afecte el vínculo comercial entre Mendoza y Brasil.

La vicegobernadora Hebe Casado respaldó al presidente Javier Milei tras la tensión con Brasil.

La vicegobernadora Hebe Casado respaldó al presidente Javier Milei tras la tensión con Brasil.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, respaldó al presidente Javier Milei en medio de la tensión diplomática con Brasil, luego de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocara al embajador argentino en Brasilia tras las declaraciones del mandatario argentino contra el presidente brasileño.

Las frases que generaron la reacción de Brasil fueron las acusaciones de Milei a su par de como "ladrón", "presidiario" y "totalitario"; a la vez que afirmó la necesidad de "terminar con la basura socialista", para luegocriticar al presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexander de Moraes.

Al ser consultada sobre el conflicto, Casado consideró que los cuestionamientos a Milei deben analizarse en el contexto de la participación que, según sostuvo, tuvo Lula en la campaña electoral argentina de 2025.

"Creo que también tenemos que tener en cuenta que el presidente Lula da Silva el año pasado, en plenas elecciones, vino e hizo algo similar a lo que hizo Milei en Brasil, por lo cual creo que es una devolución de favores solamente", afirmó.

La vicegobernadora también cuestionó lo que calificó como un doble estándar en las críticas hacia ambos mandatarios. "Cuando lo hace uno está bien, cuando lo hace el otro está mal", señaló.

La preocupación por el vínculo comercial con Brasil

Más allá de respaldar la postura del Presidente, Casado remarcó la importancia que tiene Brasil para la economía mendocina y manifestó su expectativa de que el conflicto político no tenga consecuencias sobre el intercambio comercial.

En ese sentido, recordó que el país vecino es un mercado clave para varias economías regionales de la provincia.

"Las relaciones con Brasil y principalmente de Mendoza en cuanto a lo económico son muy fuertes, sobre todo en la parte de ajo y de vitivinicultura, por lo cual espero que no se dañen ese tipo de relaciones", expresó.

Las declaraciones de Casado se producen luego de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocara al representante diplomático argentino en Brasilia, en respuesta a los dichos de Milei durante un acto político en San Pablo, donde cuestionó a Lula da Silva y respaldó al senador Flávio Bolsonaro.

El episodio representa un nuevo capítulo en la relación entre ambos gobiernos, marcada desde el inicio de la gestión libertaria por diferencias políticas e ideológicas, aunque con un fuerte vínculo económico que resulta estratégico para ambos países y, en particular, para Mendoza, uno de los principales polos exportadores de vino y ajo hacia el mercado brasileño.

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