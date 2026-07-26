26 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Patricia Bullrich

Patricia Bullrich respaldó una ley de propiedad privada y volvió a reclamar retenciones cero

Patricia Bullrich destacó el aporte del agro a la economía argentina y aseguró que es posible avanzar hacia un modelo con retenciones cero y mayor seguridad jurídica.

Patricia Bullrich.

Patricia Bullrich.

Por Sitio Andino Política

En la previa de la inauguración oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, la senadora nacional Patricia Bullrich respaldó una serie de reformas impulsadas por el oficialismo para fortalecer la propiedad privada, mejorar la competitividad del campo y reforzar el control de las fronteras. Además, volvió a pronunciarse a favor de avanzar hacia un esquema de retenciones cero para el sector agropecuario.

Al llegar al predio de Palermo, la legisladora destacó el rol estratégico del agro para la economía argentina.

"La Rural, como siempre, es el lugar de mayor producción de dólares del país, algo que aporta muchísimo a nuestra Nación", afirmó.

Impulso a una ley contra las usurpaciones

Bullrich sostuvo que uno de los principales objetivos del proyecto que impulsa junto al oficialismo es garantizar la protección de la propiedad privada y poner fin a las usurpaciones tanto en áreas rurales como urbanas.

"Queremos una ley de propiedad privada que vaya contra las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos, y que permita que el valor de la tierra sea razonable, como en cualquier parte del mundo", señaló.

La senadora también cuestionó la denominada Ley de Tierras, impulsada durante el kirchnerismo, al considerar que afectó el valor de los campos argentinos.

"Desde la ley de Máximo Kirchner hemos perdido un 233% del valor de nuestra tierra. Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale. Esa ley fue un verdadero desastre", aseguró.

Comparó el valor de la tierra con otros países

Para fundamentar su postura, Bullrich comparó la evolución del precio de la tierra en Argentina con la de otras regiones productivas del mundo.

Según explicó, hace algunos años una hectárea en la zona núcleo argentina tenía un valor similar al de Ontario, en Canadá. Sin embargo, sostuvo que mientras en ese país el precio de la tierra aumentó un 250%, en Argentina el crecimiento fue de apenas un 25%.

"Con esta ley nuestro valor va a avanzar", afirmó.

Fronteras más seguras y apoyo a las retenciones cero

La dirigente también vinculó el crecimiento del sector agropecuario con una mayor apertura económica, aunque remarcó la necesidad de fortalecer los controles en las zonas fronterizas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

"Vamos a cuidar las fronteras, vamos a cuidar todo el territorio fronterizo porque siempre ahí hay riesgo de narcotráfico y de organizaciones criminales. Esa va a ser la tónica de lo que vamos a votar: libre comercio, pero cuidado en las fronteras para protegernos de las organizaciones narcocriminales", expresó.

Consultada sobre la posibilidad de eliminar definitivamente los derechos de exportación, Bullrich fue contundente y reiteró su respaldo al sector.

"Retenciones cero es posible", respondió.

Temas
Seguí leyendo

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich profundizan su interna: los fuertes mensajes que cruzaron

"Confíen en el campo": el fuerte mensaje de la Sociedad Rural con un reclamo directo al Gobierno

Los anuncios de Javier Milei en La Rural que impactan de lleno en el campo

Kristalina Georgieva se reúne con Milei en una visita clave para el acuerdo con el FMI

Receso en el Congreso: cuál fue el rol de los legisladores mendocinos en el primer semestre

Uñac en su recorrida por Mendoza mostró el éxito minero de San Juan

Una nueva revelación que sacude a la AFA: más de US$500 millones bajo investigación

Javier Milei vuelve a la tribuna del campo: qué señales podría dar a los productores

Lee además
El Gobierno nacional le puso fecha al tratamiento de la ley inviolabilidad de la propiedad privada.

El Gobierno le puso fecha al tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Bullrich pidió postergar el debate, ya que LLA no reunía los votos para aprobarla. video

Senado: sin acuerdo con aliados, el oficialismo postergó otra vez la ley de inviolabilidad de la propiedad privada
LO QUE SE LEE AHORA
Cómo se movieron los trece mendocinos que ocupan bancas en el Parlamento.

Receso en el Congreso: cuál fue el rol de los legisladores mendocinos en el primer semestre

Las Más Leídas

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Traslado de urgencia de la adolescente en el Halcón lll

Drama en Junín: una adolescente quedó internada tras un accidente durante una actividad de karting

Qué se sabe del homicidio en Las Heras donde un hombre murió tras un ataque a balazos.

Las Heras: murió un hombre baleado y buscan esclarecer el crimen ocurrido de madrugada

Los rincones comerciales de Mendoza que transforman una salida común en un gran plan

Los lugares de Mendoza donde comprar, pasear y disfrutar se transforma en una experiencia única

Dónde disfrutar de la nieve este fin de semana en Mendoza: las alternativas recomendadas.

Dónde disfrutar de la nieve este fin de semana en Mendoza