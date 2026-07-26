Conflicto diplomático: Brasil llamó a consultas a su embajador por los dichos de Milei contra Lula

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli , como respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei durante un acto político en San Pablo, Brasil . Desde Brasilia consideraron que se cruzó un límite en el vínculo bilateral.

La medida fue adoptada este domingo por la Cancillería de Brasil , encabezada por Mauro Vieira, y constituye un fuerte gesto diplomático. Si bien no implica una ruptura de relaciones entre ambos países, representa el primer paso de una protesta formal y busca expresar el profundo malestar del gobierno brasileño frente a la postura adoptada por la administración argentina, la cual fue calificada como una “ afrenta ”.

El conflicto tuvo un nuevo pico tras la participación de Javier Milei en un acto realizado el sábado en San Pablo para respaldar el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro , principal referente opositor al gobierno de Lula. Durante su discurso, el Presidente argentino lanzó durísimas críticas contra su par brasileño y también apuntó contra instituciones del vecino país.

Ladrón. Presidiario. Basura calva. Así se refirió hoy Milei a Lula Da Silva, presidente de la Republica Federativa de Brasil. Que nos da vergüenza tener un presidente así, ya lo sabemos. Y nos cansamos de denunciarlo y, lo más importante, de votarle en contra sus leyes… pic.twitter.com/7YA3HIqfwK

Las frases que generaron la reacción de Brasil fueron las acusaciones de Milei a su par de como "ladrón", "presidiario" y "totalitario" ; a la vez que afirmó la necesidad de "terminar con la basura socialista", para luegocriticar al presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexander de Moraes.

Según fuentes del gobierno brasileño, esas expresiones marcaron un punto de quiebre. Hasta ahora, las diferencias entre ambos mandatarios se habían mantenido dentro del plano político y presidencial, pese a los reiterados cruces públicos. Sin embargo, las agresiones directas contra el jefe de Estado brasileño y contra instituciones del país fueron interpretadas como una "línea roja" que no podía ser tolerada.

El viaje de Milei a San Pablo que terminó de agravar la crisis diplomática

En Brasilia seguían con preocupación el viaje de Milei y su acercamiento al espacio político de Jair Bolsonaro, aunque hasta el sábado consideraban que el enfrentamiento verbal permanecía dentro de ciertos márgenes diplomáticos. Las declaraciones pronunciadas durante el acto cambiaron ese escenario y aceleraron la respuesta oficial del gobierno brasileño.

La convocatoria a consultas de Julio Bitelli no supone, por el momento, una ruptura diplomática entre Argentina y Brasil, pero sí eleva la tensión a un nivel inédito en muchos años. Ahora la atención está puesta en la reacción del gobierno argentino y en la situación del embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, ya que una eventual medida similar podría profundizar aún más la crisis entre los dos principales socios del Mercosur.

El discurso completo de Javier Milei en Brasil