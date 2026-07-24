24 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei viaja a Brasil este viernes: con quiénes se reunirá

El presidente Javier Milei viajará a San Pablo este viernes. Recibirá una distinción y se encontrará con referentes de la derecha.

Javier Milei viaja a Brasil este viernes: con quiénes se reunirá.

Javier Milei viaja a Brasil este viernes: con quiénes se reunirá.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei realizará una visita oficial a la ciudad de San Pablo, Brasil, donde participará de distintas actividades, entre ellas, una reunión con el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral. El mandatario pretendía encontrarse con Jair Bolsonaro, pero la Justicia brasileña no se lo permitió.

La agenda de Javier Milei a Brasil

La jornada central en el vecino país será el sábado, cuando se traslade alrededor de las 9 al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

A continuación, se realizará la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Allí se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.

Javier Milei y Flavio Bolsonaro.

Javier Milei y Flavio Bolsonaro.

Posteriormente, el Presidente mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto con Tarcísio de Freitas, Nunes y Bolsonaro, en la que se abordarán temas de la agenda bilateral. La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal.

Javier Milei no podrá ver a Jair Bolsonaro

El Tribunal Superior Federal de Justicia de Brasil reforzó las restricciones de la prisión domiciliaria al ex mandatario Jair Bolsonaro y frustró la idea de Milei de ir a visitarlo.

El juez Alexandre de Moraes desestimó la semana pasada recurso presentado por la defensa del exjefe de Estado para autorizar el encuentro con el libertario en la ciudad de Brasilia. El fallo sostuvo que por un plazo de 30 días Bolsonaro tendrá permitido únicamente recibir a médicos, abogados y fisioterapeutas, al tiempo que aquellas visitas con fines políticos permanecerán prohibidas hasta termine la campaña electoral.

Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Lula da Silva.

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