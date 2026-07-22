Milei designó a Fernando Alcaraz como nuevo fiscal de la Justicia Federal de Mendoza

La llegada de Fernando Alcaraz al cargo fue consecuencia de un concurso público en el que obtuvo el primer lugar.

El presidente Javier Milei oficializó la designación del mendocino Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal federal general de la Unidad Fiscal Mendoza , un cargo vacante ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 628/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Con esta resolución concluyó el proceso administrativo iniciado tras el concurso público y la posterior aprobación del Senado de la Nación. El decreto lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , además de la del presidente Javier Milei.

Tras la designación, Alcaraz quedó al frente de la Unidad Fiscal Mendoza. Este organismo se encarga de intervenir en investigaciones de competencia federal dentro de la provincia, entre ellas causas vinculadas con narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, terrorismo y otros delitos federales .

El nombramiento del nuevo fiscal federal se concretó luego de que el Senado de la Nación otorgara el acuerdo constitucional correspondiente , un requisito establecido para la designación de fiscales federales. El proceso parlamentario quedó reflejado en el Orden del Día N° 215 del Senado, fechado el 1 de julio de 2026, donde se detalló el tratamiento del pliego enviado por el Poder Ejecutivo.

Según consta en el expediente, la Comisión de Acuerdos del Senado verificó el cumplimiento de todas las etapas reglamentarias, que incluyeron la publicación de edictos en el Boletín Oficial y en los canales institucionales, la apertura de un período de participación ciudadana y la realización de una audiencia pública.

Durante el período habilitado para formular observaciones, comprendido entre el 16 y el 22 de junio, no se registraron impugnaciones ni cuestionamientos contra la candidatura de Alcaraz.

Finalmente, el 1 de julio se llevó adelante la audiencia pública, instancia en la que la Comisión de Acuerdos concluyó que el postulante reunía las condiciones de idoneidad profesional y académica necesarias para ocupar el cargo. Luego, emitió dictamen favorable y recomendó al Senado prestar el acuerdo para su designación.

Alcaraz encabezó el orden de mérito del concurso para fiscal federal

La llegada de Fernando Alcaraz al cargo fue consecuencia de un concurso público en el que obtuvo el primer lugar del orden de mérito. En esa instancia, realizada en julio del año pasado, el fiscal mendocino reunió mayor puntaje que sus competidores Marina Daniela Basso y Federico Miguel Baquioni, quedando primero en la evaluación para ocupar la Fiscalía Federal General de Mendoza.

Su trayectoria dentro del Ministerio Público Fiscal incluye antecedentes en distintos cargos de la Justicia Federal. En 2015 fue designado en la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza y ese mismo año participó de un concurso mediante el cual accedió al cargo de fiscal federal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan. Además, desarrolló funciones en otros ámbitos de la justicia nacional antes de esta nueva designación.

El decreto presidencial