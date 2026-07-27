27 de julio de 2026
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Brasil llamó a consultas a su embajador por las críticas de Milei a Lula: cómo sigue la relación

Brasil actuó de inmediato tras las acusaciones de Milei y llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires. El análisis de Grilli Fox en Aconcagua Radio.

Brasil llamó a consultas a su embajador por las críticas de Milei a Lula: cómo sigue la relación

Brasil llamó a consultas a su embajador por las críticas de Milei a Lula: cómo sigue la relación

 Por Augusto Grilli Fox

El gobierno de Brasil decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei durante un acto político en San Pablo. Desde Brasilia consideraron que las expresiones del mandatario argentino cruzaron un límite en el vínculo bilateral.

Milei calificó como

Milei calificó como "ladrón", "totalitario" y "presidiario" a Lula da Silva.

Para el analista político Augusto Grilli Fox, la escalada actual no constituye un episodio aislado, sino la profundización de un conflicto que comenzó durante la campaña electoral de Milei y que, con el paso del tiempo, alcanzó un nivel “sin precedentes” en la relación bilateral.

Una relación que dejó atrás el pragmatismo

En Aconcagua Radio, el analista vinculó la nueva escalada con la situación política interna de Milei y con la necesidad de reconstruir su posicionamiento en un momento en el que su imagen positiva se ubica entre el 31% y el 34%, uno de los niveles más bajos de su gestión.

Grilli Fox también relacionó el escenario con el alineamiento del Gobierno argentino con Donald Trump, en un momento en que Estados Unidos mantiene fuertes diferencias con Brasil y aplicó sanciones comerciales. En ese marco, sostuvo que la política exterior argentina habría abandonado una tradición no intervencionista.

El llamado al embajador marca un límite

Para Augusto Grilli Fox, la decisión de Lula de llamar a consultas al embajador brasileño representa una respuesta firme, aunque todavía dentro de los canales institucionales. “Lula da Silva ha tenido un posicionamiento más duro que otros presidentes, sin romper lo institucional”, señaló el analista.

Lula llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires.

Lula llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires.

El próximo paso será un informe del embajador en relación con “la magnitud y el contexto” de lo ocurrido, además del posicionamiento de la Cancillería y los diálogos mantenidos a partir de las declaraciones del presidente argentino. Con esa información, Brasil deberá evaluar cómo continuar la relación bilateral.

“Puede ser que se le exija públicamente que plantee disculpas, que se retracte”, explicó Grilli Fox. Sin embargo, el analista sostuvo que el Gobierno nacional “no se va a retractar desde ningún punto de vista” por los dichos de Milei.

A partir de allí, una de las posibilidades es que el embajador vuelva a cumplir sus funciones en Brasil. La otra es que se establezcan “condiciones de funcionamiento mínimo comercial”, un escenario que, según Grilli Fox, “deteriora indefectiblemente las relaciones” entre ambos países.

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