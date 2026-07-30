Brasil descomprime la tensión con Milei: el embajador volverá a la Argentina tras la crisis diplomática
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió que el embajador Julio Bitelli retome sus funciones en Buenos Aires, luego de haber sido llamado a consultas por los cruces entre ambos presidentes. La decisión es interpretada como un gesto para bajar la tensión sin dejar de expresar el malestar de Brasil.
Baja la tensión entre el presidente Javier Milei y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras varios días de máxima tensión diplomática entre Argentina y Brasil, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a dar señales de distensión al confirmar que el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, regresará a la Argentina para retomar sus funciones.
Aunque desde el Palacio de Itamaraty no fijaron una fecha para el regreso de Bitelli, la decisión fue interpretada como un intento de encauzar la relación bilateral y evitar que la crisis escale a un nivel mayor.
La medida no implica que Brasil retire sus cuestionamientos a los dichos del mandatario argentino, pero sí representa un cambio de postura respecto del escenario que se abrió tras el retiro temporal del embajador.
En paralelo, el Gobierno argentino también busca bajar el tono de la disputa y descartó que exista una ruptura en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Pese a los enfrentamientos políticos entre ambos mandatarios, Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina, con un intercambio clave para sectores como la industria automotriz, la energía y el comercio bilateral.
En ese contexto, la decisión de que el embajador retome sus funciones busca preservar los canales diplomáticos e institucionales entre ambos gobiernos, más allá de las diferencias políticas que mantienen Milei y Lula.