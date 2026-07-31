31 de julio de 2026
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Papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina toma impulso: Milei recibe al nuevo nuncio del Vaticano

El presidente recibirá las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico, un paso clave en la organización del primer viaje de León XIV al país. La expectativa crece por una visita que marcaría un hecho histórico.

Javier Milei recibirá las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico, quien tendrá un rol central en la organización del viaje de Leó XIV al país.

Javier Milei recibirá las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico, quien tendrá un rol central en la organización del viaje de Leó XIV al país.

NA
Por Sitio Andino Política

La organización de la esperada visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma este viernes con un paso diplomático clave. El presidente Javier Milei recibirá en la Casa Rosada las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, quien quedará formalmente acreditado como representante de la Santa Sede en el país.

La ceremonia, prevista para las 15, se desarrollará de acuerdo con el protocolo diplomático y contará con la participación del canciller Pablo Quirno. Además del representante del Vaticano, Milei recibirá las credenciales de los nuevos embajadores de Alemania y Corea del Sur.

Un paso clave para preparar la visita papal

La llegada de Banach a la Argentina es considerada un avance importante en la planificación de la primera visita del papa León XIV al país.

Si bien todavía no existe una fecha oficial confirmada, en las últimas semanas crecieron las versiones sobre una gira de León XIV por Sudamérica que incluiría a la Argentina, que sería en noviembre, un viaje esperado luego de que el papa Francisco nunca concretara una visita a su país natal durante su pontificado.

Expectativa por una visita histórica

El nuevo nuncio ya mantuvo reuniones con autoridades de la Cancillería y con representantes del Episcopado Argentino, encuentros que forman parte de los preparativos diplomáticos y eclesiásticos para una eventual visita papal.

Aunque desde el Vaticano aún no se difundió un cronograma oficial, la acreditación formal de Michael Wallace Banach ante el presidente Milei es interpretada como un paso institucional necesario para avanzar en la organización del viaje de León XIV a la Argentina

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