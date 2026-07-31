Crisis institucional: Diego Santilli le pidió a Villarruel que renuncie si no comparte el rumbo del Gobierno

Diego Santilli le pidió a Victoria Villarruel que "dé un paso al costado" si no comparte el rumbo de Javier Milei.

La tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó este viernes un nuevo capítulo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli , reclamó públicamente que la titular del Senado renuncie a su cargo si no comparte el rumbo político del Gobierno nacional.

Las declaraciones del funcionario llegaron luego de los recientes cuestionamientos de Villarruel a la administración libertaria y profundizan la crisis política que atraviesa la relación entre las dos máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, Santilli afirmó que, si la vicepresidenta no coincide con las decisiones del Gobierno, "debería dar un paso al costado" y construir un proyecto político propio.

"Que dé un paso al costado, que arme su presente y que compita" , sostuvo el jefe de Gabinete, quien además consideró que las diferencias no deberían ventilarse públicamente desde el propio oficialismo.

El funcionario defendió el rumbo económico de la administración de Javier Milei y cuestionó que Villarruel mantenga una postura crítica mientras continúa integrando el Poder Ejecutivo.

La polémica que encendió Villarruel

La vicepresidenta volvió a criticar al presidente y sostuvo que siente "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", disparó Villarruel en un mensaje en su cuenta de X, al responder un planteo de otro usuario.

Al respecto, agregó: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez".

"Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en referencia a la diputada mileísta Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido que mencionó la Vicepresidenta.

Una relación cada vez más deteriorada

Las declaraciones de Santilli se producen en medio de una creciente distancia entre Milei y Villarruel, una relación que desde hace meses atraviesa fuertes tensiones y que derivó en reiterados cruces públicos.

En las últimas semanas, la vicepresidenta expresó diferencias con distintas decisiones del Gobierno y cuestionó algunas medidas impulsadas por el Ejecutivo, lo que generó respuestas de funcionarios y dirigentes cercanos al Presidente.

El pedido de renuncia formulado por Santilli representa uno de los pronunciamientos más contundentes de un integrante del gabinete nacional contra la vicepresidenta desde el inicio de la gestión.