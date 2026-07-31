"Es un momento refundacional": Luis Caputo celebró la reforma del BCRA y la oposición salió al cruce

El ministro de Economía, Luis Caputo , calificó como "la reforma más importante de los últimos cien años" el anuncio realizado por el presidente Javier Milei sobre los cambios que el Gobierno planea implementar en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda escribió: "Es un momento refundacional del país, Toto , me acaba de mandar un gobernador. Coincido, la reforma más importante de los últimos cien años".

El presidente presentó una serie de medidas que incluyen la prohibición por ley de la emisión monetaria para financiar al Estado , la restauración del mandato exclusivo del Banco Central de preservar el valor de la moneda y el fin del traspaso de utilidades contables al Tesoro, entre otras iniciativas.

“Es un momento refundacional del país, Toto”. Me acaba de mandar un gobernador. Coincido, la reforma más importante los últimos 100 años!

En contraposición, el secretario general de ATE , Rodolfo Aguiar , cuestionó los anuncios del Gobierno y sostuvo que "el grillete fiscal está atado al cuello de los argentinos" . Además, afirmó que el "shutdown" (cierre) del Estado "ya se inició y fue usted con sus políticas el que lo provocó".

En cadena nacional, el presidente anunció cómo será la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Foto: Prensa Casa Rosada

"Y no mienta. Porque muchos servicios esenciales ya no están garantizados por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos", expresó el dirigente sindical.

Aguiar agregó: "Si el Estado argentino hoy sigue funcionando es pura y exclusivamente por el esfuerzo y sacrificio de sus trabajadores. Además, le cuento que si la inflación es un robo, como dijo, todos ustedes ya tendrían que estar presos. Somos uno de los países con la inflación más alta del mundo".

Las críticas de Itai Hagman al paquete de reformas

Por su parte, el legislador de Fuerza Patria, Itai Hagman, también utilizó la red social X para cuestionar el anuncio presidencial. "Otra cadena nacional cuyo único objetivo es alimentar la narrativa política del Gobierno. Detrás de un discurso que parece 'técnico', lo que escuchamos es una sarta de argumentos mil veces repetidos sobre la relación entre la política monetaria y fiscal con la inflación que la propia realidad de estos dos años y medio se encargaron de refutar", escribió.

Otra cadena nacional cuyo único objetivo es alimentar la narrativa política del gobierno. Detrás de un discurso que parece "técnico", lo que escuchamos es una sarta de argumentos mil veces repetidos sobre la relación entre la política monetaria y fiscal con la inflación que la… — Itai Hagman (@ItaiHagman) July 30, 2026

En otro tramo de su publicación, el diputado también cuestionó el esquema de shutdown propuesto por el Ejecutivo. "En relación a lo fiscal, el esquema de shutdown tampoco se aplica en casi ningún país y en los Estados Unidos ha generado estragos e incluso aumento de la presión fiscal por los problemas que genera en la cadena de pagos del Estado. En resumen, otra vez el presidente promete reformas ambiciosas para sostener la narrativa de que están cambiando la historia en pos de un futuro promisorio que estaría a la vuelta de la esquina pero que nunca llega", aseveró.