30 de julio de 2026
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Mariana Juri

La mendocina Mariana Juri, la senadora con mejor imagen del país: qué pasa con Suarez y Sagasti

Un informe nacional la ubica primera en imagen entre todos sus pares, aunque tiene alto desconocimiento. Cómo se posicionan los otros representantes mendocinos.

La legisladora radical encabeza una encuesta nacional.
La legisladora radical encabeza una encuesta nacional. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Por Sitio Andino Política

La senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri (UCR), se ubicó como la integrante de la Cámara Alta con mejor imagen del país, según un relevamiento de la consultora CB Global Data, que midió la percepción pública en julio.

De acuerdo al informe, la legisladora radical alcanzó un diferencial positivo de +0,1%, lo que la posiciona en el primer lugar del ranking nacional, por encima de sus pares de todas las provincias.

Cómo llegó Mariana Juri a la cima del ranking de senadores nacionales

Si bien la exministra de Turismo sostiene la mejor imagen del cuerpo, también mantiene un nivel de desconocimiento alto: 81,7%.

Es una característica que comparte con quienes aparecen en los primeros lugares de la nómina de la consultora política: el bajo nivel de conocimiento público reduce tanto las valoraciones positivas como negativas, generando diferenciales más equilibrados.

En el caso de Juri, la imagen positiva es de 9,2%, la negativa de 9,1% y —lo dicho— "No sabe / no contesta" se lleva el 81,7%.

Mariana Juri, la senadora mejor evaluada en julio de 2026.

Mariana Juri, la senadora mejor evaluada en julio de 2026.

Respecto a la evolución, Juri fue la senadora que más creció en su diferencial de imagen respecto de la medición anterior (de junio), con una suba de +3,4 puntos porcentuales, consolidando su posicionamiento.

Ese crecimiento coincide con una mayor visibilidad pública en las últimas semanas, con intervenciones en temas de alto impacto en la opinión pública:

Estas acciones le permitieron ganar centralidad en la agenda política y mediática, en un contexto donde muchos senadores mantienen bajo perfil.

En el otro extremo, los senadores con peor imagen del país son Alicia Kirchner (-31,2%), Juliana Di Tullio (-29,9%) y Mariano Recalde (-28,1%), todos con altos niveles de conocimiento y rechazo.

Cómo quedaron los otros senadores mendocinos en el ranking nacional

El informe también permite comparar la situación de los otros representantes de Mendoza en el Senado, que aparecen bastante más relegados.

Anabel Fernández Sagasti (PJ) se ubica en el puesto 55, con un diferencial de -21,8%, mientras que Rodolfo Suarez (UCR) figura en el lugar 56, con -22,0%.

A diferencia de Juri, ambos presentan niveles de conocimiento significativamente más altos a nivel nacional, lo que impacta directamente en sus números de imagen.

  • Sagasti acumula un 30,5% de imagen negativa y 8,7% positiva
  • Suarez registra 28,5% negativa y 6,5% positiva

Se trata de dos dirigentes con fuerte trayectoria política, lo que incluye mayor exposición pública y, por lo tanto, evaluaciones más definidas por parte de la sociedad.

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