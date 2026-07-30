La mendocina Mariana Juri, la senadora con mejor imagen del país: qué pasa con Suarez y Sagasti

La legisladora radical encabeza una encuesta nacional. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

La senadora nacional por Mendoza , Mariana Juri (UCR), se ubicó como la integrante de la Cámara Alta con mejor imagen del país , según un relevamiento de la consultora CB Global Data, que midió la percepción pública en julio.

De acuerdo al informe, la legisladora radical alcanzó un diferencial positivo de +0,1%, lo que la posiciona en el primer lugar del ranking nacional , por encima de sus pares de todas las provincias.

Si bien la exministra de Turismo sostiene la mejor imagen del cuerpo, también mantiene un nivel de desconocimiento alto: 81,7% .

Es una característica que comparte con quienes aparecen en los primeros lugares de la nómina de la consultora política: el bajo nivel de conocimiento público reduce tanto las valoraciones positivas como negativas, generando diferenciales más equilibrados.

En el caso de Juri, la imagen positiva es de 9,2%, la negativa de 9,1% y —lo dicho— "No sabe / no contesta" se lleva el 81,7%.

Mariana Juri, la senadora mejor evaluada en julio de 2026. Foto: Prensa Senado de la Nación

Respecto a la evolución, Juri fue la senadora que más creció en su diferencial de imagen respecto de la medición anterior (de junio), con una suba de +3,4 puntos porcentuales, consolidando su posicionamiento.

Ese crecimiento coincide con una mayor visibilidad pública en las últimas semanas, con intervenciones en temas de alto impacto en la opinión pública:

Presentó un pedido de informes a la ANAC por demoras y cancelaciones de Flybondi, en medio de reclamos de usuarios en todo el país. A raíz de esa movida, logró que las autoridades de la low cost le concedieran una reunión para los próximos días.

Como presidente de la comisión de Turismo del @SenadoArgentina, solicité un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (@ANACargentina) debido a las demoras prolongadas y las cancelaciones intempestivas de la aerolínea Flybondi.



Esta exigencia de… pic.twitter.com/LNP8oEsLQI — Mariana Juri (@mariana_juri) July 28, 2026

Se pronunció contra el recorte del régimen de Zona Fría, alineándose con otros referentes mendocinos que cuestionan la medida impulsada por el Gobierno nacional.

Estas acciones le permitieron ganar centralidad en la agenda política y mediática, en un contexto donde muchos senadores mantienen bajo perfil.

En el otro extremo, los senadores con peor imagen del país son Alicia Kirchner (-31,2%), Juliana Di Tullio (-29,9%) y Mariano Recalde (-28,1%), todos con altos niveles de conocimiento y rechazo.

Cómo quedaron los otros senadores mendocinos en el ranking nacional

El informe también permite comparar la situación de los otros representantes de Mendoza en el Senado, que aparecen bastante más relegados.

Anabel Fernández Sagasti (PJ) se ubica en el puesto 55, con un diferencial de -21,8%, mientras que Rodolfo Suarez (UCR) figura en el lugar 56, con -22,0%.

A diferencia de Juri, ambos presentan niveles de conocimiento significativamente más altos a nivel nacional, lo que impacta directamente en sus números de imagen.

Sagasti acumula un 30,5% de imagen negativa y 8,7% positiva

Suarez registra 28,5% negativa y 6,5% positiva

Se trata de dos dirigentes con fuerte trayectoria política, lo que incluye mayor exposición pública y, por lo tanto, evaluaciones más definidas por parte de la sociedad.