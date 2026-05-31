La "rebelión" de los socios de Cornejo que se plantan contra el recorte de Zona Fría

A diez días de la aprobación del recorte de la Ley de Zona Fría en la Cámara de Diputados , la sanción definitiva en el Senado parece haberse empantanado tras la repercusión negativa que generó en las provincias afectadas por la quita de subsidios. Entre ellas, Mendoza. El mileísmo iniciará el tratamiento en comisiones esta semana, con más dudas que certezas respecto al apoyo de los legisladores de los bloques aliados.

A nivel local, el escenario dentro de Cambia Mendoza difiere del que se exhibió en la Cámara Baja , cuando ocho de los diez diputados por la Provincia —dos de ellos ( Lisandro Nieri y Pamela Verasay ) alineados políticamente a Alfredo Cornejo — respaldaron la norma que dejaría a unos 200 mil hogares sin el descuento en la boleta del gas natural . Es que en las últimas horas surgieron voces del oficialismo que se oponen al proyecto y el gobernador ya no puede garantizarle a Javier Milei los votos de los senadores radicales.

El Ejecutivo provincial respalda la reducción del régimen . Así lo han dejado claro —además de Cornejo— sus ministros de Gobierno, Natalio Mema , y de Energía, Jimena Latorre . Entienden que el subsidio debe responder a criterios vinculados a los ingresos de las personas , más que a una cuestión climática. Para el Gobierno local, el esquema adecuado es el de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que otorga descuentos a las familias cuya entrada no supere las tres canastas básicas. Consideran que la ampliación de la Zona Fría que se implementó en 2021 (que Cornejo, por entonces diputado nacional, acompañó) generó distorsiones al haber incorporado regiones por razones políticas y no técnicas .

Embed - Aconcagua Radio on Instagram: " “Que salga la mejor ley”: Alfredo Cornejo se refirió al debate por la Ley de Zona Fría en medio de una reunión clave con gobernadores radicales. El mandatario mendocino participará de un encuentro junto a sus pares de la Unión Cívica Radical Nacional: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco). También estará presente Leonel Chiarella, presidente de la UCR nacional, en una reunión donde analizarán la situación económica, institucional y política del país. Entre los principales ejes del encuentro aparece la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, en un contexto de debate por distintas medidas económicas y legislativas. La discusión por la Ley de Zona Fría vuelve a instalarse como uno de los temas centrales para varias provincias argentinas. #Cornejo #ZonaFria #PoliticaArgentina" View this post on Instagram

Sin embargo, los dos legisladores mendocinos de la UCR, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, ya definieron que votarán negativamente el expediente cuando se lleve al recinto. El exgobernador ejercía el cargo cuando se incorporó a toda Mendoza al programa de subsidios al gas y, si bien no fue precisamente un impulsor de la iniciativa, en aquella oportunidad se mostró a favor de su implementación. Con esta postura, se alinea a la decena de intendentes bonaerenses correligionaros que reclamaron la continuidad de la Zona Fría en sus territorios.

Ciertamente, todo el radicalismo capitalino —al que también pertenece Juri— rechaza la reducción del régimen. En las últimas horas se plegó a esa posición el propio jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, lo que refuerza la decisión de los dos senadores surgidos del semillero del "Viti" Fayad. "Que Milei deje un rato la motosierra de lado y se trabaje en una transición. Es inoportuno el planteo en este contexto", lanzó el intendente en una recorrida por el Valle de Uco.

Rodolfo Suarez, Mariana Juri, Senado de la Nación Argentina Rodolfo Suarez y Mariana Juri votarán en contra de la reducción de la Zona Fría en el Senado. Foto: Prensa Cambia Mendoza

El pedido de un intendente mendocino a Patricia Bullrich para que su comuna se mantenga en Zona Fría

Justamente desde el Valle de Uco, otro aliado de Cornejo y La Libertad Avanza le pidió al oficialismo nacional que su comuna continúe dentro del régimen. Se trata del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, quien viajó a Buenos Aires junto al presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Garro, para entregarle personalmente el petitorio a la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich.

“Es un reclamo más que justo que San Carlos esté incluido en Zona Fría. Tenemos registros históricos de temperaturas de hasta 10 grados bajo cero en distintos puntos del departamento”, remarcó tras el encuentro con la exministra de Seguridad.

Si bien el jefe comunal reveló que Bullrich se mostró receptiva sobre la realidad del departamento, no le garantizó que aceptaría los cambios propuestos. Además, detalló que la iniciativa surgió de la preocupación transmitida por los vecinos ante la amenaza de encarecimiento de las facturas de gas. "No hubo consulta previa con el gobierno provincial", confirmó.

Alfredo Cornejo, Alejandro Morillas, San Carlos.jpg Alejandro Morillas, aliado político de Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza, también se plantó contra la reducción de la Zona Fría. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“La gente me pidió que me pusiera al frente porque el impacto sería muy grande. No hay un plan B si se pierde este subsidio”, puntualizó. En ese sentido, evitó enmarcar la movida en una cuestión política, sino más bien institucional.

No obstante, tanto la "rebeldía" surgida de San Carlos como de los radicales capitalinos (entre otros que expresaron su descontento en privado, más no todavía públicamente) coloca en una situación incómoda a Cornejo ante Casa Rosada, que seguramente no tomará a bien este escollo que le imponen sus aliados en Mendoza.

¿Se cae la reducción de la Zona Fría en el Senado?

El escenario que se plantea en Mendoza se repite en otras provincias afectadas por el proyecto que envió Milei al Congreso. Otros legisladores de bloques aliados o “dialoguistas” ya anticiparon su rechazo o, al menos, condicionaron su acompañamiento a cambios en el texto.

Sin el respaldo del peronismo (incluso el cordobés) ni de algunos monobloques, el mileísmo requiere prácticamente un apoyo casi "perfecto" del PRO, que lo tiene, y de la UCR, que es donde el panorama empieza a complicarse.

Senado de la Nación Argentina sesión 26-02-26 Zona Fría: el panorama en el Senado es más complicado para el oficialismo que en Diputados. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

A ello se suman reparos de bancadas provinciales que resultan clave para lograr la mayoría. Desde Neuquén, por ejemplo, plantearon objeciones a artículos que delegan en el Poder Ejecutivo la definición del esquema de subsidios, mientras que representantes de Santa Cruz también dejaron trascender su rechazo.

Bajo ese contexto, la reducción de la Zona Fría parece destinada al naufragio en el Senado. El oficialismo, entonces, maneja dos alternativas: llevar al recinto el proyecto tal cual llegó de Diputados, a riesgo de ser rechazado; o negociar con los aliados algunos cambios que abran la llave para alcanzar la mayoría. En ese último caso, el expediente deberá retornar a la Cámara Baja, que podrá aceptar las modificaciones o insistir con la media sanción original.