El desafío de Javier Milei: sostener la economía, ordenar la política y llegar fortalecido a 2027

"Compito contra mí mismo". La frase que Javier Milei repite con frecuencia resume buena parte de la lógica política que atraviesa al oficialismo. Convencido de que el principal desafío para una eventual reelección pasa por sostener los resultados de su gestión, el Presidente apuesta a que la economía termine imponiéndose sobre las disputas políticas .

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo , llegó a asegurar que " la economía se va a llevar puesta a la política " de cara a 2027. Sin embargo, dentro de La Libertad Avanza crecen las diferencias sobre cómo construir el poder necesario para sostener ese objetivo.

Uno de los principales focos de tensión dentro del oficialismo se concentra en la relación entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo .

Mientras la secretaria general de la Presidencia profundiza una estrategia basada en el armado territorial y el fortalecimiento de la estructura partidaria, sectores cercanos a Caputo mantienen una postura más ligada a la identidad original del mileísmo y al peso de los espacios militantes digitales.

Las diferencias también se reflejan en la relación con dirigentes y referentes del espacio, donde la disputa por la influencia política se mezcla con el diseño electoral para los próximos años.

Según distintas voces del oficialismo, la estructura territorial encabezada por Karina Milei y los hermanos Menem ganó protagonismo durante los últimos meses, desplazando a sectores que tuvieron un papel relevante en el origen del proyecto libertario.

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Patricia Bullrich y los movimientos dentro del oficialismo

En paralelo, la figura de Patricia Bullrich continúa generando especulaciones dentro del universo libertario.

La ministra de Seguridad mantiene una posición de relevancia dentro del Gobierno y algunos sectores la observan como una dirigente capaz de garantizar continuidad política y orden institucional en caso de cambios futuros dentro del escenario oficialista.

Su reciente diferenciación respecto de algunas situaciones que involucran a dirigentes libertarios volvió a poner en evidencia que existen matices y estrategias distintas dentro del espacio gobernante.

La batalla por la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales escenarios de disputa política rumbo a 2027.

Allí convergen las aspiraciones de distintos referentes libertarios, entre ellos José Luis Espert, Diego Santilli y otros dirigentes que buscan posicionarse para una eventual candidatura a gobernador.

Las definiciones, sin embargo, continúan bajo la órbita de Karina Milei, quien conserva una influencia determinante en la construcción política de La Libertad Avanza.

Al mismo tiempo, la estrategia territorial impulsada por Sebastián Pareja continúa ampliando la presencia del oficialismo en distintos municipios bonaerenses.

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El peronismo también ordena sus piezas

Mientras el oficialismo enfrenta sus propias tensiones, el peronismo atraviesa un proceso de reconfiguración interna.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece como una de las figuras centrales del espacio, aunque convive con otros dirigentes que buscan ganar protagonismo en la carrera hacia 2027.

Nombres como Julio Alak, Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, Mayra Mendoza, Eduardo "Wado" de Pedro y Sebastián Galmarini forman parte del abanico de dirigentes que son observados como potenciales candidatos para disputar la gobernación bonaerense.

En paralelo, Sergio Massa sigue siendo considerado una figura con capacidad de incidencia dentro del esquema opositor.

La Hidrovía, una disputa estratégica para el Gobierno

Más allá de las cuestiones electorales, la futura adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay representa uno de los expedientes más sensibles para la administración nacional.

La vía navegable concentra cerca del 80% del comercio exterior argentino y constituye una pieza clave para la logística y la competitividad del país.

Por ese motivo, el proceso licitatorio es seguido de cerca tanto por sectores económicos como por los distintos actores políticos que integran el oficialismo.

Economía, poder y el desafío de sostener el proyecto

La apuesta de Milei continúa centrada en consolidar la recuperación económica como principal herramienta para fortalecer su liderazgo político.

Sin embargo, el oficialismo enfrenta un desafío adicional: construir una estructura de poder capaz de sostener ese proyecto en el tiempo y administrar las diferencias que emergen dentro de sus propias filas.

Con la mirada puesta en 2027, La Libertad Avanza transita una etapa en la que la gestión, las candidaturas y las disputas internas comienzan a entrelazarse. Y donde, tal como plantea el propio Presidente, la principal competencia parece estar dentro de su propio espacio político.