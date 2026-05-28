29 de mayo de 2026
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Javier Milei

Milei habló en el Latam Economic Forum y ratificó el rumbo económico y político de su gestión

Durante un foro económico, Javier Milei defendió su gestión, apoyó a sus ministros y criticó a los medios. Sus principales definiciones.

Milei habló en el Latam Economic Forum y ratificó el rumbo económico y político de su gestión

Milei habló en el Latam Economic Forum y ratificó el rumbo económico y político de su gestión

Por Sitio Andino Política

Javier Milei habló este jueves en la 12° edición del Latam Economic Forum, evento organizado por Darío Epstein —fundador de Research for Traders— y coorganizado por la Fundación de Acción Social de Jabad, en el predio de Parque Norte. Durante el encuentro, que reunió a referentes del sector público y privado, el Presidente hizo foco en el rumbo de la economía argentina y reafirmó algunas de las principales definiciones políticas de su gestión.

El evento tuvo a Javier Milei como principal expositor y contó además con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el economista Claudio Zuchovicki; el analista Fabián Calle; el presidente de YPF, Horacio Marín; y el empresario Marcelo Mindlin.

Luis Caputo, Javier Milei
El evento contó con la presencia de Luis Caputo.

El evento contó con la presencia de Luis Caputo.

En el plano político, Milei apuntó contra distintos sectores de la dirigencia y aseguró que en la última semana “le ganamos 13 a 0” en las votaciones del Congreso. También reivindicó los resultados económicos de su administración, las medidas de desregulación y el hecho de haber “cumplido con las promesas de campaña” a pocos meses de haber asumido en la Casa Rosada.

Además, volvió a cuestionar al “comunismo” y a la “izquierda” y sostuvo que la “Argentina va hacia una menor inflación y mayor crecimiento”.

Respaldo a funcionarios y definiciones sobre política internacional

De acuerdo con el diario Perfil, el mandatario destacó el rol de Patricia Bullrich en la eliminación de los “piquetes” y respaldó la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, especialmente en el área social y en el vínculo con las organizaciones sociales.

Milei también ironizó sobre quienes sostienen que el Gobierno está “paralizado” por internas políticas y volvió a cuestionar a los medios de comunicación. “Nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto” hacia un Gobierno, afirmó.

En otro tramo de su exposición, el jefe de Estado reivindicó sus alianzas internacionales y aseguró que próximamente “Cuba va a ser libre”. Además, hizo referencia a la llamada doctrina “Donroe”, una reinterpretación de la histórica “doctrina Monroe” aplicada, según indicó, por la administración de Donald Trump.

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Javier Milei respaldó a Patricia Bullrich.

Javier Milei respaldó a Patricia Bullrich.

Las críticas de Milei a los medios y la defensa de su gestión

Tal como suele ocurrir en sus intervenciones públicas, el Presidente dedicó parte de su discurso a cuestionar a la prensa y a defender el rumbo de la gestión nacional, según indicó La Nación.

“Nunca en la historia de la Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios. Nunca se vio en la vida; nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno“, sostuvo.

Además, agregó: “A pesar de toda la presión mediática y las acusaciones falsas, en un mes y medio cumplimos con todas nuestras promesas de campaña de las elecciones de medio término".

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