26 de mayo de 2026
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Fondo Monetario Internacional

Reservas del BCRA alcanzan récord con Milei tras desembolso de 1.000 millones de dólares del FMI

El desembolso de 1.000 millones de dólares aprobado por el FMI impulsó las reservas del Banco Central y alcanzó un récord para la gestión de Javier Milei.

Reservas del BCRA alcanzan récord con Milei tras desembolso de 1.000 millones de dólares del FMI

Reservas del BCRA alcanzan récord con Milei tras desembolso de 1.000 millones de dólares del FMI

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

Tras haberse aprobado el desembolso por $1.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas del Banco Central (BCRA) alcanzaron su mayor nivel en el gobierno de Javier Milei. Así, las reservas superaron los $46.905 millones de dólares alcanzados en febrero y marcaron un récord bajo la administración libertaria. A su vez, tocaron el nivel más alto desde octubre de 2019.

Las reservas internacionales cerraron en $47.908 millones de dólares, lo que representó un incremento de $1.105 millones de dólares contra el viernes último. Eso significa que se hizo efectivo el desembolso del FMI, tras haber recibido el visto bueno final del Directorio.

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Kristalina Georgieva, Javier Milei, Fondo Monetario Internacional FMI
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Los halagos y las críticas del FMI

El Fondo destacó el “impulso reformista” del Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario, y habilitó el desembolso correspondiente por $1.000 millones de dólares. Si bien reconoció que no alcanzó la meta de acumulación de reservas, indicó que “se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas”, al tiempo que “se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de Reservas Internacionales Netas (RIN) y reducir aún más los diferenciales soberanos”.

Dentro del staff report que difundió el viernes, también cuestionó la medición de la inflación -en lo que consideró que los valores de las canastas están desactualizados- y reavivó el debate sobre la forma de calcular el superávit fiscal en el país, donde advirtió que, tomando en cuenta el pago de intereses, puede convertirse en déficit.

En particular, la entidad que preside Santiago Bausili compró $112 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y llegó a las 94 ruedas consecutivas con compras.

Desde que inició la “Fase 4” del programa monetario, la autoridad financiera adquirió $9.102 millones de dólares en el mercado mayorista. Esto, en términos de porcentaje, equivale al 91% de la meta pactada para el 2026. La misma se fijó en $10.000 millones de dólares con posibilidad de ascender hasta los $17.000 millones de dólares, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

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