Qué es el Súper RIGI, qué industrias incluye y cuáles son los beneficios que propone

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para crear el denominado Súper RIGI , una iniciativa que busca captar grandes inversiones en industrias consideradas estratégicas y de alto desarrollo tecnológico .

La propuesta, que apunta a complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fue remitida a la Cámara de Diputados mediante el Mensaje N.º 181/2026 , firmado por el presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo .

El oficialismo acelera el envío del "Súper RIGI" al Congreso y suma proyectos sobre ludopatía y lobby

A continuación, repasamos qué es el Súper RIGI, a qué sectores apunta y cuáles son los beneficios que contempla el proyecto .

El proyecto lleva la firma de Milei, Caputo y Adorni.

Qué es el Súper RIGI y qué tipo de inversiones busca atraer

La iniciativa crea el "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias" y establece beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos que demanden una inversión mínima de US$1.000 millones.

Según el texto oficial, el objetivo es promover inversiones de gran escala en actividades que actualmente no se desarrollan en el país o cuyo nivel de desarrollo es aún experimental o piloto.

Entre los sectores mencionados en los fundamentos del proyecto figuran la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital estratégica, el hidrógeno, el gas natural licuado (GNL), los reactores nucleares pequeños, las baterías de litio y distintas manufacturas tecnológicas.

A qué industrias apunta el proyecto de ley

La iniciativa define como "nuevas actividades económicas" a los proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados con infraestructura tecnológica y digital estratégica que tengan un impacto transformador sobre la estructura productiva nacional.

En ese marco, los fundamentos vuelven a destacar sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas, señaló Ámbito Financiero.

super rigi La iniciativa apunta a sectores tecnológicos, energéticos e industriales con escaso desarrollo local.

Qué beneficios contempla el Súper RIGI

El núcleo del proyecto está centrado en un esquema de reducción impositiva y estabilidad regulatoria de largo plazo para las inversiones que adhieran al régimen.

Entre los principales incentivos previstos se encuentran:

Impuesto a las Ganancias reducido al 15% .

. Amortización acelerada de inversiones .

. Quebrantos impositivos sin límite temporal .

. Alícuota reducida sobre dividendos .

. Devolución de IVA mediante certificados fiscales .

. Exención de derechos de importación y exportación .

. Libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones .

. Estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años.

Además, el proyecto establece una reducción de las contribuciones patronales al 10% para las nuevas relaciones laborales generadas por los emprendimientos adheridos.

En materia cambiaria, las empresas podrán disponer libremente de un porcentaje creciente de las divisas obtenidas por exportaciones: 20% después del primer año, 40% luego del segundo y 100% a partir del tercer año desde la primera exportación.

Qué rol tendrán las provincias y los municipios en el Súper RIGI

Otro de los puntos centrales del proyecto es que las provincias y los municipios deberán adherir formalmente al régimen para que los emprendimientos puedan acceder a los beneficios previstos.

super rigi tecnologia El proyecto tiene foco en nuevas industrias.

Según la iniciativa, las jurisdicciones que decidan sumarse deberán asumir el compromiso de garantizar estabilidad fiscal y mantener condiciones compatibles con la magnitud de las inversiones alcanzadas por el esquema.

Además, el texto establece que cualquier normativa provincial o municipal que limite, restrinja o afecte los beneficios otorgados por el régimen será considerada "nula de nulidad absoluta".

De esta manera, el proyecto busca unificar criterios entre los distintos niveles del Estado y otorgar previsibilidad a los inversores que decidan desarrollar proyectos bajo el nuevo régimen.