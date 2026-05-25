El campo celebró la baja de retenciones "a pesar de que no sea al ritmo" necesario

El gobierno nacional anunció una baja en las retenciones para el campo y algunos sectores industriales, y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) , Carlos Castagnani, afirmó que esa decisión “ayuda a que el sector tenga rentabilidad”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, señaló que el diálogo con la gestión de Javier Milei es “bueno”, como también lo con muchas de las provincias, y manifestó que en el próximo evento agropecuario que se realice en La Rural , el Presidente de la Nación “será bien recibido”.

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“Como mensaje no deja de ser positivo. Este es un Gobierno que está bajando las retenciones, a pesar de que no sea al ritmo que quizás todos pretendemos. Los costos de producción de nuestro país son muy altos, entonces, bajar retenciones, como cualquier otro impuesto, ayuda a que el sector tenga rentabilidad . Y será un trabajo de las entidades ver si podemos lograr que ese porcentaje sea mayor”, expresó Castagnani.

El campo, la cosecha y la economía argentina

Por otra parte, remarcó que la cosecha de trigo de este año “fue histórica” y “va a marcar un récord”, por eso, considera relevante “ir sacando este impuesto tan distorsivo”: “El mismo Presidente ha dicho que no tiene sentido de ser y que perjudica tanto al sector y a la economía en general”, añadió.

“Nuestro sector es muy federal, hace un derrame en todas las provincias, en todas las localidades. En este momento, estoy viajando para Capital y ya hay muchos tractores sembrando trigo. El campo no para y si le marcamos rumbos claros, seguramente, que el sector responderá de forma inmediata”, señaló el titular de CRA.

Paralelmente, destacó que hubo una liquidación inicial “muy fuerte” y que cuando los productores agropecuarios pueden ver “un panorama claro por delante” en el país “invierten y compran tecnología” para sus campos.

Para finalizar, planteó que la función que tienen desde la Confederación es trasladar las problemáticas y necesidades del productor a los distintos gobiernos y remarcaron que con respecto a esta gestión “son consultados” muchas veces e invitados a reuniones donde tienen la oportunidad, a través de la Secretaría de Agricultura, “de expresar su mirada”.

“No siempre logramos el propósito que llevamos, pero siempre se trata de llegar a un consenso. Tenemos funciones diferentes y creo que mientras exista el diálogo siempre hay una ventana abierta”, finalizó.