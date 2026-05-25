25 de mayo de 2026
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Impuestos a las exportaciones

El campo celebró la baja de retenciones "a pesar de que no sea al ritmo" necesario

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, destacó la reducción de retenciones anunciada por el gobierno y aseguró que mejora la rentabilidad del sector agropecuario.

El campo celebró la baja de retenciones a pesar de que no sea al ritmo necesario
El campo celebró la baja de retenciones "a pesar de que no sea al ritmo" necesario
Por Sitio Andino Economía

El gobierno nacional anunció una baja en las retenciones para el campo y algunos sectores industriales, y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, afirmó que esa decisión “ayuda a que el sector tenga rentabilidad”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, señaló que el diálogo con la gestión de Javier Milei es “bueno”, como también lo con muchas de las provincias, y manifestó que en el próximo evento agropecuario que se realice en La Rural, el Presidente de la Nación “será bien recibido”.

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El campo esperaba una reducción de las retenciones.

El campo esperaba una reducción de las retenciones.

El campo, la cosecha y la economía argentina

Por otra parte, remarcó que la cosecha de trigo de este año “fue histórica” y “va a marcar un récord”, por eso, considera relevante “ir sacando este impuesto tan distorsivo”: “El mismo Presidente ha dicho que no tiene sentido de ser y que perjudica tanto al sector y a la economía en general”, añadió.

“Nuestro sector es muy federal, hace un derrame en todas las provincias, en todas las localidades. En este momento, estoy viajando para Capital y ya hay muchos tractores sembrando trigo. El campo no para y si le marcamos rumbos claros, seguramente, que el sector responderá de forma inmediata”, señaló el titular de CRA.

Paralelmente, destacó que hubo una liquidación inicial “muy fuerte” y que cuando los productores agropecuarios pueden ver “un panorama claro por delante” en el país “invierten y compran tecnología” para sus campos.

Para finalizar, planteó que la función que tienen desde la Confederación es trasladar las problemáticas y necesidades del productor a los distintos gobiernos y remarcaron que con respecto a esta gestión “son consultados” muchas veces e invitados a reuniones donde tienen la oportunidad, a través de la Secretaría de Agricultura, “de expresar su mirada”.

“No siempre logramos el propósito que llevamos, pero siempre se trata de llegar a un consenso. Tenemos funciones diferentes y creo que mientras exista el diálogo siempre hay una ventana abierta”, finalizó.

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