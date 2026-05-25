Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, cuánto sale hoy la camiseta oficial argentina en Mendoza

En las calles del centro mendocino, tímidamente, pero de a poco, empieza a verse movimiento por el cercano Mundial 2026 . En esquinas clásicas, como Las Heras y 9 de Julio, algunos puestos tienen banderas argentinas; otros locales exhiben cotillón con los colores de la albiceleste y en distintas casas de indumentaria ya se observan las gloriosas camisetas de la Selección Argentina .

Sitio Andino recorrió distintos comercios del centro, donde los precios varían según la confección y el material, y se detuvo en el local de Adidas , marca oficial de la Selección. Allí, las camisetas oscilan entre $140.000 y $245.000 , dependiendo del modelo elegido.

La camiseta de jugador original se consigue por $250.000 en Adidas de Mendoza.

En el local ubicado sobre calle Las Heras, casi San Martín, estos son algunos de los precios exhibidos:

Camiseta de jugador: $245.000

Camiseta de hincha: $180.000

Camiseta alternativa: $150.000

Además, también hay otras opciones vinculadas a la indumentaria oficial. Por ejemplo, shorts a $75.000, camperas de la selección -tanto con cortes femeninos como masculinos- desde $130.000 y otras que superan los $200.000, botines a $160.000 y mochilas oficiales a $90.000.

Por su parte, la pelota oficial de la Selección se encuentra a $250.000, aunque también hay variantes más económicas que rondan entre $80.000 y $150.000.

Cómo se puede pagar en Adidas

En el local de Mendoza también ofrecen distintas alternativas de financiación y descuentos:

ICBC: 6 cuotas sin interés todos los días

todos los días Galicia: 6 y 9 cuotas sin interés sábados y domingos

sábados y domingos MODO: 25% de descuento martes, jueves y domingos

martes, jueves y domingos Yoy: 6 cuotas sin interés y 20% off viernes y sábados

y viernes y sábados Tarjetas bancarizadas: 6 cuotas sin interés a partir de compras de $110.000

Mundial 2026 Faltan pocos días para el Mundial 2026.

Pasión por Argentina y la Selección Nacional

Es cierto que los precios son altos. También es cierto que el salario viene golpeado y que muchas veces las prioridades pasan por lo básico. Sin embargo, para muchos hinchas, la camiseta oficial mantiene un valor que va más allá de lo económico.

También aparece la comparación inevitable con las versiones “truchas”: quienes buscan la original suelen poner en la balanza la calidad del material, la durabilidad y, claro, el significado emocional de vestir la misma camiseta que usa el seleccionado.

En ese contexto, las cuotas aparecen como una posibilidad para quienes, de cara al Mundial, quieren darse el gusto o simplemente volver a sentir un poco más cerca esos colores que movilizan tanto.

Y a vos, ¿qué te moviliza de la selección y el mundial?, ¿te moviliza la posibilidad de tener una camiseta oficial con las tres estrellas?