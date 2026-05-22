22 de mayo de 2026
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Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas lanzó "El avión más argentino del mundo" rumbo al Mundial 2026

Aerolíneas Argentinas mostró en Ezeiza un avión temático de la Scaloneta y confirmó vuelos especiales para acompañar a los hinchas en el Mundial 2026.

El nuevo avión de la Selección.

El nuevo avión de la Selección.

Por Sitio Andino Deportes

A días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, Aerolíneas Argentinas presentó este jueves en el Hangar 5 de Ezeiza un avión temático inspirado en la Selección de Fútbol de Argentina y en su capitán, Lionel Messi.

La aeronave, bautizada como “#ElAviónMásArgentinodelMundo”, exhibe un diseño especial con el número 10, la camiseta oficial desarrollada por Adidas y las tres estrellas que representan los títulos mundiales obtenidos por el combinado nacional.

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La intervención incorpora además la clásica cinta de capitán sobre los motores del avión y un diseño en la cola que simboliza el liderazgo dentro del campo de juego, asociado al timón que guía el rumbo de la aeronave.

Vuelos especiales para acompañar a la Selección de Fútbol de Argentina

Desde la compañía señalaron que la iniciativa forma parte de una serie de acciones previstas para acompañar a los hinchas argentinos durante el Mundial 2026. En ese marco, Aerolíneas anunció vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde la Selección disputará sus partidos correspondientes a la fase de grupos.

Además, reforzará su operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, tanto diurnos como nocturnos.

Miami concentrará gran parte del movimiento turístico vinculado al campeonato debido a su conectividad con otras ciudades estadounidenses y a la presencia habitual de viajeros argentinos, por lo que la empresa ampliará su operación durante todo el período mundialista.

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El avión recorrerá América y Europa

La presentación se realizó dentro del Hangar 5 de Ezeiza y formó parte de las acciones especiales organizadas por la aerolínea de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La aeronave quedó exhibida con un diseño centrado en los colores celeste y blanco y con múltiples referencias visuales vinculadas a Messi y al seleccionado argentino.

El número 10 ocupa un lugar central dentro de la intervención gráfica y aparece acompañado por detalles inspirados en la camiseta oficial utilizada por la Selección. La cola del avión incorpora además el diseño desarrollado por Adidas para la indumentaria del equipo nacional.

Las tres estrellas ubicadas sobre la aeronave representan los títulos mundiales obtenidos por Argentina y funcionan como otro de los elementos principales del proyecto presentado por Aerolíneas Argentinas.

Según indicaron desde la compañía, el avión comenzará a operar próximamente en rutas internacionales de América y Europa, llevando la imagen de la Selección y el espíritu mundialista a distintos destinos.

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