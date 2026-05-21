La CoMeDe celebró el Día del Dirigente Deportivo con una multitudinaria ceremonia

La CoMeDe Confederación Mendocina de Deportes celebró por undécimo año consecutivo el Día del Dirigente Deportivo de Mendoza , en una ceremonia que reunió a referentes de distintas disciplinas y se convirtió en una de las más convocantes de los últimos años.

El encuentro se realizó en un local céntrico de la Ciudad de Mendoza y contó con la presencia de cerca de 60 dirigentes deportivos .

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Desde la organización destacaron el compromiso, la trayectoria y el aporte de cada uno de ellos al crecimiento del deporte mendocino.

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“Son quienes siempre ponen la cara”

El presidente de la Confederación, Humberto Pagano, expresó su orgullo por continuar desarrollando este encuentro anual.

“Son los que siempre están. Son quienes siempre ponen la cara ante situaciones que no son muy agradables. Son los que ponen su tiempo y, en algunas ocasiones, su dinero para sostener las instituciones”, afirmó.

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Reconocimiento a Fernando Porretta

Uno de los dirigentes destacados fue Fernando Porretta, presidente de Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Durante la ceremonia, el dirigente valoró el crecimiento institucional del club y destacó que, tras 15 años de gestión, la institución se consolidó como un club social con múltiples disciplinas además del fútbol profesional.

La CoMeDe reconoció especialmente su acompañamiento permanente a la entidad y el trabajo realizado junto a la comisión directiva para llevar a Gimnasia y Esgrima nuevamente a la máxima categoría del fútbol argentino.

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También hubo distinciones para hockey, tenis y bicicross

La profesora y entrenadora Carolina Arrué fue homenajeada por su trayectoria en el hockey sobre césped y los títulos nacionales e internacionales obtenidos a lo largo de su carrera.

En tanto, Gabriel Bueno Brandini recibió el reconocimiento por su trabajo en la Federación Mendocina de Tenis y por su gestión al frente del Jockey Club Mendoza.

Otro de los distinguidos fue Adrián Gustavo Matesanz, cofundador de la Agrupación Mendocina de Hockey Social y referente regional de la disciplina en Cuyo.

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Más dirigentes homenajeados por el deporte mendocino

Aunque no pudo asistir a la ceremonia, Daniel Vila también fue reconocido por sus pares debido al presente deportivo de Independiente Rivadavia, especialmente tras la obtención de la Copa Argentina y la destacada actuación internacional del club.

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Por su parte, Sergio Trombatore recibió una estatuilla por su extensa trayectoria en el bicicross mendocino y su rol como fundador y presidente de la Asociación de Corredores de Bicicross de Mendoza.

Gentileza: Prensa CoMeDe