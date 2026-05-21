Roland Garros: los argentinos ya conocen a sus rivales en la primera ronda

El cuadro principal de Roland Garros ya tiene definidos sus cruces y los tenistas argentinos conocieron este jueves a sus rivales para la primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada .

Los únicos argentinos preclasificados serán Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo , quienes partirán como cabezas de serie 23 y 25 respectivamente.

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Etcheverry debutará frente al portugués Nuno Borges, mientras que Cerúndolo se medirá ante el neerlandés Botic van de Zandschulp.

Ambos tendrán una buena oportunidad para sumar puntos importantes en el ranking ATP , ya que en la edición pasada quedaron eliminados en la primera ronda.

Habrá un duelo argentino en el debut de Roland Garros

Uno de los partidos más destacados para el tenis nacional será el cruce entre Sebastián Báez y Román Burruchaga, quienes se enfrentarán entre sí en el estreno. Por su parte, Mariano Navone llegará a París en un gran momento y enfrentará al estadounidense Jenson Brooksby.

Además, Francisco Comesaña jugará frente al estadounidense Ethan Quinn, mientras que Juan Manuel Cerúndolo tendrá como rival al británico Jacob Fearnley.

Otros argentinos y presencia femenina en Roland Garros

A su vez, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti deberán esperar para conocer a sus rivales, ya que enfrentarán a jugadores provenientes de la clasificación. En tanto, Facundo Díaz Acosta logró superar la qualy y todavía aguarda por la confirmación de su oponente en el cuadro principal.

En la rama femenina, Solana Sierra tendrá un exigente debut frente a la británica Emma Raducanu, campeona del US Open. Por otra parte, Lourdes Carlé buscará ingresar al cuadro principal cuando dispute la última ronda de la qualy frente a la eslovaca Rebecca Sramková.

Los cruces de los argentinos en Roland Garros