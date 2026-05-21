San Rafael apuesta a la innovación con un evento intensivo para crear proyectos

El próximo viernes 5 y sábado 6 de junio , el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R. Bufano” de San Rafael será escenario de una nueva edición de INNOVATON San Rafael , una propuesta pensada para fomentar la innovación, el espíritu emprendedor y la generación de nuevos proyectos en el departamento.

La iniciativa es organizada por la Cámara Joven de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de San Rafael y la Universidad Tecnológica Nacional.

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Durante ambas jornadas —e l viernes de 9.00 a 18.30 y el sábado de 9.00 a 13.00 — los participantes trabajarán en equipos y recibirán acompañamiento de mentores especializados. La propuesta incluirá talleres teórico-prácticos intensivos, networking y el desarrollo de proyectos vinculados a desafíos y oportunidades de San Rafael.

Además, se trabajará sobre la construcción de modelos de negocio y cada grupo deberá preparar un pitch final para presentar frente a un jurado integrado por referentes del ecosistema empresarial.

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Habrá premios y becas para los proyectos destacados en innovación

Desde la organización informaron que los proyectos seleccionados obtendrán una beca para un programa de capacitación y un trofeo de reconocimiento.

Uno de los puntos destacados del evento es que no hace falta contar con una idea previa para participar, ya que las propuestas surgirán durante el desarrollo de las jornadas.

Inscripción y valores

INNOVATON San Rafael tendrá un costo de $10.000 para estudiantes y de $20.000 para público general .

y de . El pago podrá realizarse mediante transferencia al alias camarajoven.sr (Fernández Gabriela Andrea).

(Fernández Gabriela Andrea). Los interesados deberán completar un formulario de inscripción y los cupos estarán limitados a 150 participantes.

Gabriela Fernández, presidenta de la Cámara Joven de la CCIA de San Rafael, brinda detalles de esta nueva edición