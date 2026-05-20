Siguen los chispazos en el Sur por el gasoducto: Emir Félix desmintió a Molero y lo tildó de "irresponsable"

El conflicto por el financiamiento del gasoducto del Sur sumó un nuevo capítulo. El diputado nacional y exintendente de San Rafael, Emir Félix , salió al cruce del jefe comunal de General Alvear, Alejandro Molero , a quien tildó de "mentiroso" e "irresponsable".

Sin pelos en la lengua, el también presidente del PJ en Mendoza respondió —en diálogo con Noticiero Andino— las acusaciones del dirigente radical. “Que Molero mienta de la manera que lo está haciendo, sabiendo que lo hace, habla de la clase de persona en la que se ha convertido” , lanzó.

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El legislador nacional hizo un racconto de la ejecución de la obra, desde su anuncio, el inicio de las labores y el freno del financiamiento por parte de Nación, que derivó en la decisión del Municipio —cuando él era intendente— de completarla . En primer lugar, rechazó los cargos de Molero respecto a un presunto direccionamiento de recursos nacionales a la Comuna.

“Es de una falsedad muy grave decir que nosotros hablamos con el expresidente (Alberto Fernández) para que no le diera dinero a Mendoza y sí a San Rafael. Le va a ser muy difícil demostrarlo”, afirmó.

Explicó que el origen del financiamiento se remonta a gestiones iniciadas en 2020 ante la Secretaría de Energía de la Nación, donde —según su relato— la Provincia decidió no participar por decisión del por entonces gobernador Rodolfo Suarez. “Hubo más de tres reuniones y la Provincia nunca asistió. El propio Suarez me dijo que no quería hacer nada con Nación”, aseguró.

gasoducto San Rafael A días de inaugurarse el gasoducto del Sur, continúan los cruces entre dirigentes de San Rafael y General Alvear por el financiamiento. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Asimismo, rechazó que el gasoducto que haya tenido demoras excesivas, como sostiene Molero. “La obra se hizo en 30 meses netos. Es mentira que fueron tantos años”, indicó, y detalló el proceso:

Junio de 2021: firma del acuerdo y compra anticipada de caños por parte del Municipio.

firma del acuerdo y compra anticipada de caños por parte del Municipio. Abril de 2022: inicio de la obra.

inicio de la obra. Febrero de 2024: avance del 88% del proyecto.

Félix sostuvo que el freno surgió cuando cambió el Gobierno nacional y la gestión libertaria anunció el fin del financiamiento a la obra pública en todo el país. “Cuando asumió (Javier) Milei nos dijeron que no nos iban a dar el dinero restante. Tuvimos que frenar la obra con mucho dolor”, relató.

Llegada a esa instancia, la Comuna inició acciones legales y, en abril de 2025, se arribó a un acuerdo con la Secretaría de Energía de la Nación, mediante el cual ese organismo se comprometió a transferir los fondos para cancelar la deuda con la firma constructora por lo ejecutado hasta ese momento (aproximadamente el 88% de avance). “El 12% restante debíamos financiarlo nosotros. Estamos hablando de unos $4.700 millones”, precisó.

Por qué San Rafael le reclama a Alvear que aporte fondos para el gasoducto

Aclarado el proceso previo, Félix justificó el reclamo económico hacia General Alvear. “Le pedimos al intendente que juntemos entre los dos municipios esos fondos. A Alvear le corresponden unos $1.050 millones aproximadamente”, explicó.

Sin embargo, aseguró que no hubo voluntad política para avanzar en un acuerdo. “Molero nunca quiso ir a la Municipalidad a dialogar. Jamás. Hemos intentado hablar en múltiples oportunidades y se ha negado”, afirmó.

01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, Emir Félix Emir Félix rechazó las críticas de Alejandro Molero por el gasoducto e hizo un racconto de la ejecución de la obra. Foto: Cristian Lozano

Además, remarcó que el intendente no respondió llamados ni avanzó en reuniones, incluso tras contactos informales en ámbitos políticos. "No podía venir a hablar porque nunca pagó la lucha antigranizo, com él dice", agregó, en relación a la otra deuda que le reclaman al alvearense.

“No ha pagado prácticamente ni el 10% de la lucha. Esto pone en riesgo la continuidad del sistema”, advirtió. En tal sentido, cuestionó las prioridades de gestión de Molero. “Es un irresponsable en la administración de su municipio. Es muy lindo hacer la Fiesta de la Cerveza o anunciar una playa costanera de $4.000 millones, pero hay que invertir en infraestructura básica como gas o cloacas”, sostuvo.

Qué sucederá con el gas en General Alvear

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la posibilidad de que General Alvear tenga dificultades para acceder al servicio. Sobre esto, Félix explicó que la asignación de factibilidades depende de quién finaliza la obra.

“El reglamento establece que quien termina la obra es dueño de las factibilidades. Nosotros queremos que en Alvear haya gas”, sostuvo. Y agregó: “El municipio de San Rafael, junto con Ecogas, es el responsable de otorgarlas”.

No obstante, insistió en que el reclamo responde a una obligación institucional. “El intendente de San Rafael (por su hermano Omar) está obligado a exigir que General Alvear aporte su parte”, remarcó.

Omar Félix, Alejandro Molero, gasoducto El financiamiento del gasoducto generó un conflicto político en el sur provincial.

Un conflicto político que sigue escalando

Las declaraciones de Emir Félix se dan en medio de una fuerte disputa con el intendente Alejandro Molero, quien había acusado a San Rafael de ejercer presión política y manejar discrecionalmente el financiamiento de la obra.

El gasoducto del Sur, que beneficiará a miles de usuarios de ambos departamentos y tiene fecha de inauguración el 15 de junio, se convirtió así en el eje de una pelea política que ya incluye intimaciones formales, acusaciones cruzadas y la doble amenaza de judicialización.