Cayó un pariente de los hermanos Félix por extorsionarlos con videos falsos a cambio de dinero y cargos

Tres personas fueron detenidas en el centro de San Rafael acusadas de extorsionar a los dirigentes Omar y Emir Félix . La investigación se activó tras una denuncia de los propios afectados, quienes alertaron sobre una maniobra para exigir dinero y beneficios laborales a cambio de no difundir material falso .

Según se pudo reconstruir, los sospechosos reclamaban importantes sumas de dinero —que rondarían los $10 millones— y la asignación de cargos o contratos en el ámbito público , bajo la amenaza de divulgar videos adulterados con contenido sensible destinado a perjudicar la imagen del intendente y el presidente del Partido Justicialista, respectivamente.

Embed - DETUVIERON A UN HOMBRE Y DOS MUJERES QUE EXTORSIONABAN POR REDES

Con los datos aportados en la denuncia, la Justicia y la Policía montaron un operativo de vigilancia que derivó en la detención en flagrancia de los acusados , en el momento en que avanzaban con la maniobra extorsiva. El procedimiento se concretó en pleno centro sanrafaelino.

Entre los detenidos se encuentra un hombre de apellido Félix —identificado como un pariente lejano de los denunciantes— y dos mujeres, quienes habrían actuado como cómplices en el intento de chantaje. Tras los arrestos, se ordenaron allanamientos en distintos domicilios para secuestrar celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos clave para la causa.

Omar Félix, Emir Félix, aeropuerto San Rafael Omar y Emir Félix recibían mensajes extorsivos y radicaron la denuncia. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

De acuerdo a la investigación, los intentos de extorsión no eran recientes, sino que se habrían extendido durante más de un año, con amenazas reiteradas a través de redes sociales y mensajes indirectos. Sin embargo, la situación se agravó en los últimos días con exigencias más concretas y un ultimátum económico.

En ese contexto, los denunciantes señalaron que los videos con los que se intentaba presionarlos eran falsos y habían sido elaborados con el objetivo de generar daño político y personal, lo que terminó de motivar la presentación formal ante la Justicia.

Cómo continúa la investigación por chantaje a los hermanos Félix

Por disposición de la Oficina Fiscal de San Rafael, el principal acusado quedó alojado en la Comisaría 32ª, mientras que las dos mujeres fueron trasladadas a la Comisaría 60ª de Las Paredes. La causa se mantiene bajo secreto de sumario.

Los peritos trabajan ahora sobre el material secuestrado para determinar el alcance de la maniobra y si existen más personas involucradas, en una investigación que no descarta la existencia de una red dedicada a este tipo de extorsiones.

Además, la fiscalía busca establecer si hubo otras víctimas de un esquema similar, mientras se avanza en la imputación formal de los detenidos por delitos vinculados al chantaje y las amenazas.