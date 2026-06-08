Gusanos en la comida escolar: qué dijo la DGE sobre el hecho y las que medidas anunció

Gusanos en viandas escolares: "Se toman pruebas que serán analizadas bromatológicamente", precisan desde la DGE.

Tras la denuncia de padres por la presunta presencia de gusanos en la comida escolar , la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso una serie de medidas preventivas en una institución de General Alvear . Las autoridades confirmaron la realización de análisis bromatológicos y la suspensión temporal de la jornada completa .

Lo ocurrido en la Escuela N° 1-102 Entre Ríos , en Alvear Oeste , derivó en una serie de medidas preventivas por parte de la DGE . Luego de que varios padres acudieran a la institución a manifestar su enojo por hallar gusanos en la comida que se les da a los estudiantes , la delegada administrativa de la entidad, Magalí Oneschuk , explicó que tras conocerse la situación se activaron los protocolos correspondientes para preservar la salud de los estudiantes y esclarecer lo ocurrido.

"Se llevaron a cabo los procedimientos adecuados", afirmó la funcionaria, quien detalló que se confeccionaron actas relacionadas con las condiciones de almacenamiento de los alimentos y el estado de los depósitos. Mientras se esperan los resultados de los estudios, la DGE dispuso una serie de acciones preventivas dentro de la institución. Entre ellas, la suspensión de la jornada completa para este lunes, la desinfección de los espacios escolares , v entilación de las instalaciones y la revisión de las condiciones de almacenamiento de alimentos .

En este sentido, aclaró que los alumnos continuarán asistiendo a clases, aunque con horario reducido: "Mañana (por el martes) vuelven con clases normales, pero sin la jornada completa", precisó.

La investigación alcanza a los proveedores

Uno de los aspectos que busca determinar la investigación es si el inconveniente pudo originarse en alguno de los proveedores que abastecen a la escuela. Oneschuk explicó que la institución recibe alimentos de más de un proveedor y que, por el momento, no es posible atribuir responsabilidades.

Colegio Escuela Entre Rios Alvear Oeste. Padres reclamo gusanos en la comida

La funcionaria indicó además que el sistema de abastecimiento contempla distintos proveedores, algunos de ellos provenientes de otros departamentos como San Rafael.

Posibles sanciones y controles

Respecto de una eventual responsabilidad del personal encargado de la manipulación de alimentos, Oneschuk explicó que cualquier medida dependerá de lo que determinen las investigaciones en curso. No obstante, recordó que quienes cumplen tareas vinculadas a la preparación y distribución de alimentos deben acreditar capacitaciones específicas.

La DGE aguarda ahora los resultados de los análisis bromatológicos para determinar qué ocurrió con los alimentos denunciados por los padres y definir los pasos a seguir en una situación que generó fuerte preocupación en la comunidad educativa de General Alvear.