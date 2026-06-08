Indignación en una escuela de General Alvear: denuncian gusanos en la comida de los alumnos

Una fuerte preocupación se vive en la Escuela N° 1-102 Entre Ríos , ubicada en General Alvear , luego de que varios padres denunciaran haber encontrado gusanos en las viandas que reciben los estudiantes durante la jornada escolar. El reclamo motivó una reunión entre familias, directivos y personal especializado para analizar la situación.

Según relató una de las madres presentes en el lugar a TVA General Alvea r, el problema salió a la luz el pasado viernes, cuando una alumna llegó a su casa con un tupper donde, presuntamente, había gusanos . Las imágenes y videos comenzaron a circular rápidamente entre las familias, generando indignación y preocupación.

"Mi nena llegó a la casa con el tupper que tenía gusanos en la comida", aseguró una madre, quien además cuestionó las condiciones en las que se elaboran los alimentos destinados a los estudiantes.

Denuncian mal olor y rechazo de los estudiantes

Los reclamos no solo apuntan a la presencia de gusanos. Según relataron los padres, muchos niños se niegan a comer debido al mal olor de los alimentos y a la apariencia de las preparaciones.

"Mi hija me decía que no quería comer porque tenía mal olor la comida", contó la mujer. Además, aseguró que los estudiantes permanecen en la escuela desde las 8 hasta las 15 horas, por lo que resulta difícil que puedan pasar toda la jornada sin almorzar adecuadamente.

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Según indicaron los padres, los gusanos habrían sido encontrados en una sopa de fideos con zanahoria.

Incertidumbre sobre las medidas a tomar

Durante la mañana de este lunes se desarrolló una reunión en el establecimiento ubicado en Alvear Oeste. De acuerdo con los testimonios, participaron las principales autoridades de la escuela y una nutricionista, mientras algunos padres llevaron recipientes con muestras de la comida para que pudieran ser examinadas.

Colegio Escuela Entre Rios Alvear Oeste. Padres reclamo gusanos en la comida

La situación generó alarma entre las familias, especialmente porque varios padres sostienen que las quejas por la calidad de los alimentos no son nuevas. "Desde el primer día que empezó la jornada completa la comida viene mal", afirmó la madre.

Mientras se esperan los resultados de las evaluaciones correspondientes, algunos padres manifestaron su intención de retirar a sus hijos al mediodía para evitar que consuman los alimentos. Sin embargo, explicó que les informaron que si los estudiantes son retirados antes del horario habitual, la situación podría quedar registrada en el sistema GEM como una interrupción de la jornada escolar.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el establecimiento, el servicio alimentario continuaría funcionando con normalidad hasta que se determinen las causas del problema y se adopten eventuales medidas.