El Gobierno de Mendoza prepara el esquema de concesiones para instalar peajes.

Marité Baduí , subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, dialogó con Aconcagua Radio y explicó cómo planea el Gobierno de Mendoza avanzar en la instalación de peajes en la provincia . La funcionaria señaló que la idea es que el esquema esté integrado por rutas provinciales y nacionales una vez que finalicen las obras .

Baudí señaló que trabajan en un sistema de concesión para el cobro de peajes en las principales rutas intervenidas con fondos del Resarcimiento . Entre ellas mencionó la RN 40 , cuya intervención está próxima a comenzar; la RN 143 , que ya se encuentra en ejecución; y las rutas provinciales 153 y 171 , entre Las Catitas y Monte Comán.

Para los corredores nacionales, Mendoza cuenta con autorización del Gobierno nacional para concesionar tanto el cobro del peaje como el mantenimiento de las rutas. Esa habilitación permite incluirlas dentro de un único esquema de concesión junto con las vías provinciales. La intención es que la administración y eventual explotación de los peajes se analice de manera conjunta y no obra por obra.

Respecto a cuándo comenzará el cobro, la funcionaria remarcó que la regla general será que entren en vigencia una vez concluidas las obras. Además, indicó que los puntos de cobro todavía no están definidos, y aclaró que su ubicación no dependerá necesariamente de cómo estén organizados los frentes de obra actuales.

OBRAS EN EL ACCESO ESTE Obras en el Acceso Este. Daniel Cano

Parámetros y condiciones de los contratos para instalar peajes

En este escenario, la Provincia mantiene conversaciones con la Dirección Nacional de Vialidad para definir las condiciones de las concesiones sobre las rutas nacionales. Funcionarios tienen previsto reunirse esta semana con autoridades nacionales para analizar los parámetros que deberán cumplir los futuros contratos, que además estarán sujetos al control de Vialidad.

Uno de los aspectos que todavía se debate es si la concesión incluirá únicamente el cobro del peaje o también el mantenimiento de las rutas. En cualquier caso, sostuvo Baduí, los contratos deberán garantizar que una parte de la recaudación se destine al mantenimiento vial y otra al recupero de los fondos invertidos a través del Resarcimiento. A su vez, el adjudicatario deberá realizar toda la inversión necesaria para instalar el sistema de cobro.

Se prevé que se instalen peajes con sistema Free Flow, aunque habrá una excepción en la Ruta 153, a la altura del actual control de Iscamen en Monte Comán, donde se construye un peaje físico. Ese será, según anticipó la funcionaria, el primer corredor donde se cobrará. En el caso del Acceso Este y otros tramos de alta circulación, el inicio del cobro todavía está lejos: las estimaciones oficiales indican que recién podría comenzar dentro de unos 22 meses.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio