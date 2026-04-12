Obras viales en la provincia de Mendoza: en qué rutas invierte millones el Gobierno.

El Gobierno decidió invertir millones de dólares en infraestructura vial , gracias a la disponibilidad de los fondos del Resarcimiento. Las intervenciones incluyen desde la refuncionalización del Acceso Este hasta mejoras en corredores productivos. En qué rutas invierte la Provincia de Mendoza y cuáles ya están en obra .

La obra más ambiciosa es la refuncionalización integral del Acceso Este , por donde circulan 120.000 vehículos diarios. Forma parte del acuerdo con Vialidad Nacional para que la Provincia se haga cargo de la reparación y el mantenimiento de rutas nacionales. La intervención comprende 30,4 kilómetros de la Ruta Nacional 7 (desde el ingreso a la Variante Palmira, en calle Lamadrid ( Maipú ), hasta el Nudo Vial de Acceso Este y Costanera ( Guaymallén ).

Destinarán unos $128 mil millones del Fondo del Resarcimiento para repavimentación, cruces elevados, ensanche de puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, señalética, iluminación y pavimentación de banquinas. Está previsto que las máquinas comiencen a trabajar en el mes de mayo y el plazo de ejecución total es de 30 meses. Es una de las rutas donde el Ejecutivo anunció que colocará peaje .

Entre las más anunciadas está la Doble Vía del Este , el Gobierno busca conectar el tránsito productivo y urbano de San Martín, Junín y Rivadavia hacia la Ruta Nacional 7, que demandará una inversión de $27.150 millones , provenientes del Fondo del Resarcimiento. Se trata de una autopista que contará con iluminación LED, separadores tipo New Jersey, barandas metálicas, calles colectoras, demarcación vial y señalización.

El primer tramo (de calle Falucho a la Ruta Provincial 60), de 4 kilómetros, se inició a fines de 2022, durante la gestión de Rodolfo Suarez, y fue finalizado en julio de 2025, con Alfredo Cornejo como gobernador. El segundo tramo (de la Ruta Provincial 60 a carril Centro), 3,2 kilómetros, está en ejecución desde noviembre del año pasado y se prevé su finalización en 2026. El tercer tramo (de carril Centro a la Ruta Nacional 7), 4,7 kilómetros, está en proceso de evaluación de las ofertas presentadas en la licitación.

Acceso Sur

El Gobierno también impulsa la modernización del Acceso Sur en 16 kilómetros de la Ruta Nacional 40, desde calle Juan José Paso hasta la intersección con la Variante Palmira-Agrelo, en Luján de Cuyo, con una circulación de 70.000 vehículos por día. El proyecto se realizará en dos etapas, que están en proceso de licitación, y se invertirán alrededor de $88.912 millones, con fondos del Resarcimiento.

El primer tramo (de Paso a Azcuénaga) contempla una tercera trocha por sentido, tres puentes, ampliación de estructuras existentes, nuevas rotondas y cruces peatonales. El segundo tramo (de Azcuénaga a Variante) incluye reencarpetado integral, adecuación de banquinas y mejoras de accesos.

obras en las rutas 153 y 171 pavimento bacheo Ñancuñan B

Rutas provinciales 171 y153

La obra en la Ruta Provincial 171, que conecta Las Catitas, en Santa Rosa, con Monte Comán y Real del Padre, en San Rafael, está pronta a finalizarse, con una inversión de $6.420 millones, también a través del Fondo del Resarcimiento. En este corredor comercial y productivo se instalará un sistema de peaje con cabinas físicas a la altura del control fitosanitario de Ñacuñán.

En esa zona también están trabajando en la Ruta Provincial 153, otra de las que contará con cobro a los conductores cuando esté finalizada la intervención. En ambas rutas, las obras consisten en la repavimentación de toda la calzada, la reposición y mejoramiento de banquinas, la construcción de dos puentes ubicados sobre dos arroyos secos aluvionales, demarcación vial y la colocación de señalética.

ruta 153

Ruta 143

Las mejoras en la Ruta Nacional 143 llevan una espera de décadas. Se trata de una traza con casi 60 años que une el Sur provincial con el Valle de Uco y se encuentra en muy mal estado. Los trabajos ya comenzaron y se extenderán por 107 kilómetros.

Esta reconstrucción se realizará en tres secciones, con licitaciones independientes, distintos plazos y empresas adjudicatarias específicas. La inversión estimada inicialmente rondaba los U$S 40 millones, pero finalmente se adjudicó por alrededor de 35 millones. Forma parte del acuerdo con Vialidad Nacional para que la Provincia se haga cargo de distintos tramos de rutas nacionales.

Refuncionalización de la Ruta Nacional 143 - Ruta 143 - RN143

Ruta Provincial 35

La semana pasada, el Gobierno anunció que comenzó la construcción de la primera etapa de la nueva Ruta Provincial 35, donde se proyecta un camino alternativo para el tránsito de carga pesada y agrícola entre la Ruta Nacional 40 Norte y el Acceso Este. Los trabajos comenzaron en la intersección con la Ruta Provincial 34, en Lavalle -que une Villa Tulumaya con Costa de Araujo-. Esta etapa tiene un plazo de ejecución de 10 meses, con un presupuesto de $5.600 millones.

En qué se gastan los fondos del Resarcimiento en Mendoza

La provincia de Mendoza administra 1.023 millones de dólares del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial, de los cuales, casi 900 millones ya fueron asignados a distintos proyectos de infraestructura: más de 50 definidos y 27 en ejecución, según datos oficiales. La mayoría corresponde a obras viales, sumadas a iniciativas de saneamiento, energía y turismo.