El Gobierno de Mendoza recibió 10 ofertas para realizar el tercer tramo de la Doble Vía del Este . La obra apunta a mejorar la conectividad entre San Martín, Junín y Rivadavia para el tránsito productivo, urbano y turístico hacia la Ruta Nacional 7 .

Tras el lanzamiento de la licitación por parte de la Dirección Provincial de Vialidad para avanzar en el Tramo 3 de la nueva autopista, la Provincia realizó el acto de apertura de los sobres con las propuestas de las empresas interesadas en finalizar esta doble vía (Ruta Provincial 66) que demandará una inversión de $27.150 millones , provenientes del Fondo del Resarcimiento .

Participó el gobernador Alfredo Cornejo ; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema ; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui , y el director de Vialidad, Osvaldo Romagnoli . También estuvieron presentes los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil , y de Junín, Mario Abed .

Para el Ejecutivo, esta obra de infraestructura vial se posiciona entre las más relevantes de los últimos años en la zona Este y en la provincia, tanto para el tránsito urbano como para el turístico y el vinculado a la producción agrícola, ya que permitirá integrar a los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia mediante una vía de circulación rápida y segura hacia y desde la Ruta Nacional 7, con un tiempo estimado de recorrido de 15 minutos .

Al respecto, Cornejo afirmó que “la vía al Este es emblemática de la región” y detalló que “las tres etapas hechas con presupuesto provincial y con el Fondo del Resarcimiento van a permitir conectar a los tres departamentos con muchísima afinidad y desarrollar mucho más ordenado el urbanismo”.

Obra pública y rutas nacionales

El mandatario se refirió al contexto que atraviesa la obra pública y lo vinculó con la situación económica nacional. En ese sentido, señaló que la falta de crecimiento del país impactó directamente en la infraestructura: “No nos ha tocado una buena época para la obra pública en todo este tiempo. El país no ha crecido y esos atrasos en materia de infraestructura vial son muy notorios”.

En esa línea, añadió: “Todo esto se hace en un contexto donde hay un necesario ordenamiento de la macroeconomía nacional, pero que ese ordenamiento trae muchas dificultades. Hemos tenido que intervenir en distintos tramos, lo que nos requiere una mayor inversión aún”, al tiempo que remarcó la necesidad de que Nación retome proyectos clave.

“Seguimos pendientes de que el Gobierno nacional termine la 40 Norte y la 40 Sur y de estos cambios de jurisdicción para poder establecer un sistema de peajes en el futuro que permita el mantenimiento de esta inversión”, aseguró el Gobernador.

El tercer tramo de la Doble Vía del Este

El tercer tramo de la autopista, cuya primera etapa fue inaugurada en 2025 y la segunda se encuentra en ejecución, se extenderá a lo largo de 4,7 kilómetros, desde el carril Centro, en Junín, hasta la Ruta Nacional 7, en San Martín, completando una traza total de 12 kilómetros desde calle Falucho, en Rivadavia.

La subsecretaria de Infraestructura señaló: “Se han presentado 10 ofertas, así que agradecemos nuevamente la concurrencia que estamos teniendo en todas las licitaciones”. Además, detalló que “el tramo a ejecutar abarca desde la finalización del tramo dos, carril centro, que está actualmente en ejecución en el departamento de Junín, hasta en el futuro empalme con la Ruta Nacional 7”.

Asimismo, Badui remarcó que “la particularidad de este tramo es que tienen que ejecutarse dos puentes sobre las vías del Ferrocarril General San Martín, que adiciona una complejidad a lo que ha sido el tramo uno y el tramo dos”.

Doble via del Este Tramo III licitación, mapa

En cuanto a las características técnicas, el nuevo tramo replicará el diseño de las etapas anteriores: doble calzada con dos carriles por sentido de circulación, cantero central con iluminación LED automatizada y separación mediante defensa rígida tipo New Jersey. Además, contará con guardarraíles, demarcación horizontal, señalización vertical, calles colectoras y cruces subterráneos destinados a instalaciones telefónicas, eléctricas y de fibra óptica.

Osvaldo Romagnoli explicó: “Estamos muy conformes con la licitación del Tramo III porque estamos concretando en tres años, gracias a la decisión del Gobernador, toda la extensión de esta autopista, que iniciamos a fines de 2022 y que será un antes y un después para la conectividad vial de San Martín, Junín y Rivadavia”.

Los intendentes que participaron en la apertura de sobres también dieron su punto de vista sobre este emprendimiento y lo que significa para sus departamentos. En este sentido, el jefe comunal de Junín: destacó: "Es una obra que se concreta y en la que trabajamos muchísimo para poder realizarla. Estamos sumamente felices con esta apertura y, sobre todo, con la participación de las 10 empresas que hoy están visitando”.

A su turno, el intendente de San Martín sostuvo que esta obra “es un viejo anhelo que pone en valor a toda la región. La conectividad vial potencia la producción, incrementa la plusvalía tanto de propiedades agrícolas como de viviendas y genera un desarrollo urbanístico para todo el Este mendocino. Además, permite integrar mejor el Sur con el Norte, favoreciendo el crecimiento de toda la región”.

El primer tramo, de 4 kilómetros, que se extiende desde calle Falucho, en Rivadavia, hasta la Ruta Provincial 60, en Junín, se inició a fines de 2022, durante la gestión de Rodolfo Suarez, y fue finalizado en julio de 2025, ya bajo la gestión de Cornejo. El segundo tramo, actualmente en ejecución, se desarrolla entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro, en Junín, con una extensión de 3,2 kilómetros. Comenzó en noviembre del año pasado y se prevé su finalización en 2026.