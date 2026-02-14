El Gobierno de Mendoza avanza con la tercera etapa de la Doble Vía del Este: cómo será la obra. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza anunció la licitación para construir la tercera etapa de la Doble Vía del Este, que se extenderá desde el Carril Centro, en Junín, hasta la Ruta Nacional 7, en San Martín, en el tramo final de 4,7 kilómetros, totalizando las tres etapas 12 kilómetros, con recursos del Fondo del Resarcimiento. Cómo será la obra y qué beneficios tendrá para el transporte de carga.

La Dirección Provincial de Vialidad realizó la convocatoria para avanzar en el Tramo 3 de la nueva autopista (Ruta Provincial 66), luego de que el año pasado se finalizara e inaugurara la primera etapa de 4 kilómetros, entre calle Falucho, en el departamento de Rivadavia, y la Ruta Provincial 60, en Junín. En tanto, el tramo 2 -entre Ruta Provincial 60 y Carril Centro- está en construcción.

Doble via del Este Tramo III licitación, mapa Construcción de la la tercera etapa de la Doble Vía del Este. Cómo será la obra de la tercera etapa de la Doble Vía del Este La obra que se licitará tiene un presupuesto calculado de $27.150.000.000 y un plazo de ejecución de 20 meses, indicó el Gobierno. El sector a realizar atravesará los departamentos de Junín y San Martín, en paralelo a la RP 67 -calle Robert- y el carril Buen Orden, hasta su empalme con la Ruta Nacional 7. Los sobres con las propuestas y ofertas económicas se abrirán el 18 de marzo.

En cuanto a las características técnicas, el nuevo tramo replicará el diseño de las etapas anteriores: doble calzada con dos carriles por sentido de circulación, cantero central con iluminación LED automatizada y separación mediante defensa rígida tipo New Jersey. Además, contará con guardarraíles, demarcación horizontal, señalización vertical, calles colectoras y cruces subterráneos destinados a instalaciones telefónicas, eléctricas y de fibra óptica.

obra doble via del este Doble Vía del Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. Conexión vial en el Este provincial La Doble Vía del Este permitirá una conexión directa entre Rivadavia y el corredor bioceánico del Mercosur, integrando el Este provincial con una de las principales rutas de comercio internacional. De acuerdo con las estimaciones oficiales, esta obra reducirá los tiempos de traslado a no más de 15 minutos entre los puntos extremos, beneficiando tanto al transporte de cargas como al tránsito urbano y a la producción regional, además de fortalecer la conectividad interna entre Rivadavia, Junín y San Martín.