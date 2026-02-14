14 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Conexión vial

El Gobierno de Mendoza avanza con la tercera etapa de la Doble Vía del Este: cómo será la obra

El Gobierno de Mendoza realizó el llamado para construir el tramo III, que conectará a Junín y San Martín con la Ruta Nacional 7.

El Gobierno de Mendoza avanza con la tercera etapa de la Doble Vía del Este: cómo será la obra. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza avanza con la tercera etapa de la Doble Vía del Este: cómo será la obra. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza anunció la licitación para construir la tercera etapa de la Doble Vía del Este, que se extenderá desde el Carril Centro, en Junín, hasta la Ruta Nacional 7, en San Martín, en el tramo final de 4,7 kilómetros, totalizando las tres etapas 12 kilómetros, con recursos del Fondo del Resarcimiento. Cómo será la obra y qué beneficios tendrá para el transporte de carga.

La Dirección Provincial de Vialidad realizó la convocatoria para avanzar en el Tramo 3 de la nueva autopista (Ruta Provincial 66), luego de que el año pasado se finalizara e inaugurara la primera etapa de 4 kilómetros, entre calle Falucho, en el departamento de Rivadavia, y la Ruta Provincial 60, en Junín. En tanto, el tramo 2 -entre Ruta Provincial 60 y Carril Centro- está en construcción.

Lee además
Llaman a audiencia pública por la tercera trocha que construirán en el Acceso Este.
Impacto ambiental

Llaman a audiencia pública por la tercera trocha que construirán en el Acceso Este
El paso clave del Gobierno para concesionar los servicios en el Parque Provincial Aconcagua.
Turismo

El paso clave del Gobierno para concesionar los servicios en el Parque Provincial Aconcagua
Doble via del Este Tramo III licitación, mapa
Construcción de la la tercera etapa de la Doble Vía del Este.

Construcción de la la tercera etapa de la Doble Vía del Este.

Cómo será la obra de la tercera etapa de la Doble Vía del Este

La obra que se licitará tiene un presupuesto calculado de $27.150.000.000 y un plazo de ejecución de 20 meses, indicó el Gobierno. El sector a realizar atravesará los departamentos de Junín y San Martín, en paralelo a la RP 67 -calle Robert- y el carril Buen Orden, hasta su empalme con la Ruta Nacional 7. Los sobres con las propuestas y ofertas económicas se abrirán el 18 de marzo.

En cuanto a las características técnicas, el nuevo tramo replicará el diseño de las etapas anteriores: doble calzada con dos carriles por sentido de circulación, cantero central con iluminación LED automatizada y separación mediante defensa rígida tipo New Jersey. Además, contará con guardarraíles, demarcación horizontal, señalización vertical, calles colectoras y cruces subterráneos destinados a instalaciones telefónicas, eléctricas y de fibra óptica.

obra doble via del este
Doble Vía del Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Doble Vía del Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Conexión vial en el Este provincial

La Doble Vía del Este permitirá una conexión directa entre Rivadavia y el corredor bioceánico del Mercosur, integrando el Este provincial con una de las principales rutas de comercio internacional. De acuerdo con las estimaciones oficiales, esta obra reducirá los tiempos de traslado a no más de 15 minutos entre los puntos extremos, beneficiando tanto al transporte de cargas como al tránsito urbano y a la producción regional, además de fortalecer la conectividad interna entre Rivadavia, Junín y San Martín.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de Mendoza avanza con Malargüe Distrito Minero Occidental III: será analizado por especialistas

El Gobierno de Mendoza modernizará semáforos de Ciudad y Godoy Cruz: cuánto invertirá y en qué calles

Mendoza busca reactivar la producción de petróleo y avanza con la licitación de 17 áreas

Abren concursos para trabajar en el Registro Civil de Mendoza: qué áreas buscan cubrir

Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este

Los cambios en la prestación de los servicios en el Parque Provincial Aconcagua que busca el Gobierno

Seguro agrícola: el Gobierno de Mendoza adelantó pagos por $1.754 millones a productores afectados

El Gobierno de Mendoza lanzó créditos para la cosecha 2026: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

LO QUE SE LEE AHORA
El proyecto de reforma laboral podría frenarse en Diputados por el artículo que modifica el pago de licencias por enfermedad.
POLÉMICO

El artículo que podría frenar la reforma laboral: qué dice sobre las licencias por enfermedad

Las Más Leídas

La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza video
INFORME

La carne cada vez más cara: cuánto cuesta un kilo hoy en cada departamento de Mendoza

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos
FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

Reforma laboral: qué pasa con las horas extras y qué implica para los trabajadores mendocinos

Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz
Operativo policial

Circulaba en una moto sin patente y cayó con droga en Godoy Cruz

Insólito hallazgo en La Matanza: policía encontró a un prófugo escondido en un freezer video
con hipotermia

Imágenes sensibles: la policía encontró a un ladrón escondido en un freezer

Cómo funcionará el comercio en Mendoza durante el fin de semana de Carnaval
FINDE XL

Carnaval en Mendoza: qué pasará con el comercio y los horarios de atención