9 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
VITIVINICULTURA

El Gobierno de Mendoza lanzó créditos para la cosecha 2026: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

El Gobierno provincial anunció una línea de créditos que busca aliviar los costos de la próxima cosecha. Los detalles.

El Gobierno de Mendoza lanzó créditos para la cosecha 2026: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

El Gobierno de Mendoza lanzó créditos para la cosecha 2026: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno de Mendoza anunció una nueva línea de financiamiento destinada a productores vitícolas que exploten hasta 20 hectáreas de viñedos, en el marco de la Vendimia 2026. El objetivo de la medida es cubrir los gastos de cosecha y acarreo de uva correspondientes a la próxima temporada.

La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Producción a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), con el propósito de acompañar a los pequeños productores en un momento clave del ciclo productivo.

Lee además
Entre tensión y entusiasmo, inicia la cosecha de la uva: así se palpita en las bodegas mendocinas
MOMENTO CLAVE

Entre tensión y entusiasmo, inicia la cosecha de la uva: así se palpita en las bodegas mendocinas
Nelson Oliva en Aconcagua Radio: Antes de que se pierda la uva, que la coma la gente
ENTREVISTA en aconcagua radio

Crisis vitivinícola: productores del Este convocan a una caravana a Mendoza y regalarán uva

Alcance del crédito y rol de las cooperativas

Además, se podrá autorizar el acceso al financiamiento a cooperativas vitivinícolas, permitiéndoles asistir a sus asociados en los costos vinculados a la recolección y traslado de la uva. De este modo, se busca fortalecer el trabajo colectivo y ampliar el impacto de la herramienta crediticia.

uvas, cosecha, racimo, vid, vitivinicultura, uva
El financiamiento está destinado a productores vitícolas que exploten hasta 20 hectáreas de viñedos.

El financiamiento está destinado a productores vitícolas que exploten hasta 20 hectáreas de viñedos.

Montos a financiar según el tipo de uva

El programa contempla diferentes valores según el tipo de uva cosechada. En el caso de las uvas no varietales, el monto a financiar será de $7.000 por quintal, mientras que para las uvas varietales el valor ascenderá a $9.000 por quintal.

Estos montos apuntan a cubrir una parte significativa de los gastos operativos que afrontan los productores durante la vendimia, contribuyendo al sostenimiento de la actividad y a la mejora de la rentabilidad del sector vitivinícola.

Condiciones financieras y tasa de interés

El financiamiento se otorgará con una tasa de interés compensatoria equivalente al 50% de la tasa activa nominal anual publicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de cartera general, que actualmente se ubica en torno al 20% TNA.

Plazos y esquema de devolución

El reintegro del crédito, que incluye capital e intereses, se realizará en dos cuotas, con vencimientos previstos para el 15 de noviembre de 2026 y el 15 de enero de 2027. Estas fechas fueron definidas en función del calendario productivo y comercial del sector.

Este esquema busca adaptarse a los tiempos de comercialización de la uva y del vino, brindando a los beneficiarios mayor previsibilidad financiera.

Garantías aceptadas para acceder al crédito

Para respaldar los créditos otorgados, el FTyC acepta las siguientes garantías:

  • Fideicomiso de Garantía de Vino y Mosto (aforo del 20%),
  • Garantías hipotecarias,
  • Prendas sobre automotores,
  • Fianzas otorgadas por Sociedades de Garantía Recíproca.

En el caso de créditos que no superen los $17 millones, se admitirá la fianza personal como alternativa. Esta diversidad de opciones busca facilitar el acceso al financiamiento y adaptarse a la realidad de cada productor.

vid, uva viñedo
La presentación de solicitudes se extiende hasta el 30 de abril de 2026.

La presentación de solicitudes se extiende hasta el 30 de abril de 2026.

Plazo de inscripción y canales de atención

El plazo para la presentación de solicitudes se extiende hasta el 30 de abril de 2026. La tramitación es 100% digital y se realiza a través del sitio web oficial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, donde los interesados deberán cargar la documentación requerida.

Una vez ingresada la solicitud, el equipo de Asesoramiento del FTyC realiza el control inicial y continúa con el proceso de evaluación. Además, se brinda atención virtual vía WhatsApp al 261 2050154, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30, y atención presencial en la sede central de Montevideo 456, segundo piso, Ciudad, así como en las delegaciones del interior provincial.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno da vía libre a los dólares del colchón

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 9 de febrero de 2026

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y avanza el blanqueo permanente de dólares

ANSES: quiénes cobran este lunes 9 de febrero de 2026

De cara al finde XL de Carnaval: cómo se mueve el turismo en Mendoza

Mendoza promociona su vitivinicultura en París con una misión oficial y 72 bodegas

La industria pide reformas urgentes para sostener la actividad en un escenario de apertura global

La venta de materiales para la construcción volvió a caer en enero de 2026: qué dicen los datos

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno puso en marcha la ley de Inocencia Fiscal.
blanqueo permanente

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y avanza el blanqueo permanente de dólares

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2414 y números ganadores del domingo 8 de febrero

Los centros comerciales de Chile comienzan a ver una menor intensidad de visitas argentinas
Minería, dólar y shopping

El precio del cobre y su impacto en el dólar en Chile: ¿fin del boom del turismo de compras?

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1340 del domingo 8 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 8 de febrero: números ganadores del sorteo 3346

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación
Aliento y avances

Con una sonrisa y acompañado de su familia, Juan Cruz Yacopini mostró cómo vive su recuperación