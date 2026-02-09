El Gobierno de Mendoza lanzó créditos para la cosecha 2026: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

El Gobierno de Mendoza anunció una nueva línea de financiamiento destinada a productores vitícolas que exploten hasta 20 hectáreas de viñedos, en el marco de la Vendimia 2026. El objetivo de la medida es cubrir los gastos de cosecha y acarreo de uva correspondientes a la próxima temporada.
La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Producción a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), con el propósito de acompañar a los pequeños productores en un momento clave del ciclo productivo.
Además, se podrá autorizar el acceso al financiamiento a cooperativas vitivinícolas, permitiéndoles asistir a sus asociados en los costos vinculados a la recolección y traslado de la uva. De este modo, se busca fortalecer el trabajo colectivo y ampliar el impacto de la herramienta crediticia.
Montos a financiar según el tipo de uva
El programa contempla diferentes valores según el tipo de uva cosechada. En el caso de las uvas no varietales, el monto a financiar será de $7.000 por quintal, mientras que para las uvas varietales el valor ascenderá a $9.000 por quintal.
El financiamiento se otorgará con una tasa de interés compensatoria equivalente al 50% de la tasa activa nominal anual publicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de cartera general, que actualmente se ubica en torno al 20% TNA.
Plazos y esquema de devolución
El reintegro del crédito, que incluye capital e intereses, se realizará en dos cuotas, con vencimientos previstos para el 15 de noviembre de 2026 y el 15 de enero de 2027. Estas fechas fueron definidas en función del calendario productivo y comercial del sector.
Este esquema busca adaptarse a los tiempos de comercialización de la uva y del vino, brindando a los beneficiarios mayor previsibilidad financiera.
Garantías aceptadas para acceder al crédito
Para respaldar los créditos otorgados, el FTyC acepta las siguientes garantías:
Fideicomiso de Garantía de Vino y Mosto (aforo del 20%),
Garantías hipotecarias,
Prendas sobre automotores,
Fianzasotorgadas por Sociedades de Garantía Recíproca.
En el caso de créditos que no superen los $17 millones, se admitirá la fianza personal como alternativa. Esta diversidad de opciones busca facilitar el acceso al financiamiento y adaptarse a la realidad de cada productor.
Plazo de inscripción y canales de atención
El plazo para la presentación de solicitudes se extiende hasta el 30 de abril de 2026. La tramitación es 100% digital y se realiza a través del sitio web oficial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, donde los interesados deberán cargar la documentación requerida.
Una vez ingresada la solicitud, el equipo de Asesoramiento del FTyC realiza el control inicial y continúa con el proceso de evaluación. Además, se brinda atención virtual vía WhatsApp al 261 2050154, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30, y atención presencial en la sede central de Montevideo 456, segundo piso, Ciudad, así como en las delegaciones del interior provincial.