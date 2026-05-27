La recuperación no llega a las góndolas: el consumo masivo volvió a caer en abril de 2026

Si bien el porcentaje de la inflación que informa mes tras mes el INDEC va hacia la baja, lo cierto es que no alcanza para reactivar las compras básicas de millones de argentinos. De esta forma, en abril el consumo masivo volvió a retroceder , dejando en evidencia lo difícil que es para muchas familias cubrir necesidades elementales.

Según un informe de la consultora Scentia, las ventas de productos de consumo masivo registraron una caída de 3,8% interanual , mientras que frente a marzo el retroceso fue de 4,7% .

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El dato resulta relevante porque llega después de varios meses de moderación inflacionaria. De hecho, el índice de precios se ubicó en 2,6% , el nivel más bajo de los últimos meses. Sin embargo, esa mejora todavía no se traduce en una recuperación sostenida de las compras.

En abril la caída interanual del consumo masivo fue de 3,8%

Supermercados, almacenes y mayoristas: todos vendieron menos

La caída interanual alcanzó a prácticamente todos los canales comerciales. Las grandes cadenas de supermercados estuvieron entre las más afectadas, con una baja de 4,5% tanto en la comparación interanual como frente al mes anterior.

Según informó BAE Negocios, las únicas excepciones fueron el comercio electrónico, que creció 40,4% frente a abril de 2025, y las farmacias, que mostraron una leve mejora de 0,1%.

El resto de los formatos cerró el mes con números negativos. Los autoservicios independientes retrocedieron 3%, los supermercados mayoristas cayeron 4,5% y los kioscos y almacenes registraron una baja de 4,8%.

Ahora bien, con respecto a marzo la caída es más pronunciada:

Farmacias (-9,4%),

Almacenes tradicionales (-6,6%),

Supermercados (-4,5%),

Mayoristas (-4,3%),

Autoservicios independientes (-2,2%),

E-commerce (-0,1%)

Qué productos compran más los argentinos y cuáles dejan de llevar

Dentro de las góndolas, las bebidas alcohólicas fueron las que mostraron mejor desempeño, creciendo un 6,7% sus ventas interanuales. Lo mismo ocurrió con las bebidas sin alcohol, que aumentaron 4%.

inauguración Supermercado Central de la Terminal, RED COMPRAR, vinos, vinería, gondola bebidas Subió el consumo de bebidas alcohólicas. Foto: Cristian Lozano

En el otro extremo quedaron varios productos vinculados al consumo diario. Los artículos denominados "impulsivos" registraron una fuerte caída de 12%, mientras que los alimentos perecederos bajaron 7,8% y los productos para desayuno y merienda retrocedieron 7,6%.

Los artículos de limpieza del hogar también mostraron una merma importante, con una caída de 5,9%. Por su parte, la categoría de alimentación general descendió 3,6%, mientras que los productos de higiene personal lograron mantenerse relativamente estables, con una baja de apenas 0,3%.

El poder adquisitivo sigue siendo el principal obstáculo

Desde Scentia señalaron que el valor promedio de la canasta básica continúa moderándose, algo que podría ayudar a mejorar las ventas en los próximos meses si la inflación sigue bajando. Sin embargo, en el sector comercial todavía predominan las dudas sobre una recuperación cercana.

La explicación aparece en otro dato de la economía cotidiana: los ingresos siguen corriendo detrás de muchos gastos fijos.

Un informe de la consultora Equilibra indicó que los ingresos disponibles de 14,5 millones de personas cayeron 0,4% en marzo y se ubicaron 12% por debajo del promedio histórico reciente.

peso-billetera.png El poder adquisitivo sigue por detrás de los precios.

Entre los factores que explican esa situación aparecen los aumentos de tarifas de servicios públicos y otros puntos que crecieron por encima de los salarios.

Por eso, mientras la inflación pareciera descender, el consumo todavía no encuentra piso y muchas familias continúan priorizando únicamente los gastos esenciales.