Consumo en caída: las familias argentinas recortan alimentos y supermercados por la suba de servicios

El manejo del dinero es un problema cada vez más grande para los argentinos. Mientras los gastos básicos se incrementan, las familias comenzaron a realizar recortes en alimentos y supermercados. El consumo sigue cayendo, y en consecuencia las ventas y el movimiento económico.

En abril la caída del consumo se volvió a notar. Cayó la compra de alimentos y en supermercados, debido al peso del pago de impuestos y servicios mensuales. Con la nueva merma en el consumo durante el cuarto mes del año, el gasto de las familias quedó un 18% por debajo del promedio de 2023 , según precisó un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Los consumos de los clientes del banco con tarjetas de crédito y débito junto con los gastos de la billetera Cuenta DNI volvieron a retroceder en abril pese a una leve desaceleración en el ritmo de caída interanual. De esta manera, el análisis hizo hincapié en que la tendencia a la baja del consumo iniciada en 2023 se mantiene marcadamente visible, sin que el gasto logre recuperarse del ajuste macroeconómico dispuesto a principios de 2024.

El informe coincidió con las advertencias de otras mediciones, al señalar que “ sigue creciendo significativamente el pago de impuestos y servicios mientras que continúa cayendo de manera alarmante el de supermercados y alimentos ”.

Según un estudio realizado por Bumeran, el 87% de los trabajadores cree que su sueldo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y un 73% aseguró que no le rinde más de dos semanas. Además, señala que la distribución del dinero en las personas encuestadas se da así:

44% se destina al alquiler,

27% a alimentos,

16% a deudas

5% a educación

3% a salud y transporte.

sin plata dinero billetera vacia estrés financiero La gestión de los recursos es cada vez más compleja para los argentinos.

Estudios desalentadores para la economía argentina

En este sentido, el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet, reveló que en marzo el costo promedio de los servicios públicos para un hogar del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios, se disparó 17,5% en mayo al ascender a $249.834.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó recientemente que el consumo, durante marzo, en supermercados cayó 5,1% interanual, en autoservicios mayoristas bajó 7,2% respecto al mismo mes de 2025 y en shoppings retrocedió 13,3% en relación al tercer mes del año pasado.

Al analizar este comportamiento, el banco bonaerense hizo referencia a “la magra coyuntura a la que se encuentra expuesto el ingreso disponible de las familias” remarcando que “cuando crece el pago de impuestos y servicios ante una presión de las obligaciones y cae el de las compras en supermercados y alimentos, más allá del peso de la inflación mensual, en gran medida, las familias tienden a enfrentar una mayor restricción presupuestaria”.

Así queda evidenciado en la constante caída del ingreso disponible de los argentinos, que es lo que sobra tras pagar gastos fijos, a raíz de que los precios de los servicios y gastos obligatorios aumentan a un ritmo superior al de la inflación general, mientras que en marzo la inflación se ubicó en el 3,4%, los gastos fijos treparon al 5,1%, según expuso un informe de Equilibra.

El reporte del Banco Provincia detalló que “en el total del gasto realizado con productos bancarios, en valores constantes, el pago de obligaciones tributarias y de servicios públicos aumentó su participación en el total desde 3,8% hasta 4,9% durante el último año”.

supermercado inflación inflacion Los argentinos destinan su dinero a los gastos fijos, sin margen para otro tipo de gastos.

Movimiento del consumo por sectores

Sectores en caída: de los 20 rubros relevados, 13 mostraron variaciones negativas. Los segmentos de indumentaria y electro e informática sufrieron severas contracciones, afectados tanto por la merma del gasto interno como por el ingreso de productos importados.

de los 20 rubros relevados, 13 mostraron variaciones negativas. Los segmentos de y e sufrieron severas contracciones, afectados tanto por la merma del gasto interno como por el ingreso de productos importados. Sectores con leves subas: solo siete rubros registraron crecimiento, destacándose salud, educación y, de forma más moderada, servicios de televisión y esparcimiento, estos últimos impulsados por la proximidad del Mundial de Fútbol.

Un estudio realizado por el sitio MiObraSocial.com.ar indicó que el 58% de los argentinos no puede contratar un plan de salud privado por razones económicas. Durante mayo, la cobertura prepaga estaba entre $160.000 y $200.000 mensuales, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud. En algunos casos, llegó a superar $1 millón.

En este marco, el reporte del banco expuso que “la fragilidad del gasto de las familias no resultó neutral para las unidades productivas declaradas”, precisando que durante los últimos 27 meses, el número de unidades productivas se redujo en más de 24.000 empresas, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Este fenómeno se explica por una combinación de gasto familiar debilitado, acumulación indeseada de inventarios y una situación financiera que se volvió insostenible para muchos negocios, según puntualizó el estudio.