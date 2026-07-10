Las empresas medianas y grandes de Latinoamérica aceleran su inversión en tecnología

El crecimiento de estructuras organizacionales más complejas , la expansión regional y la necesidad de cumplir con normativas laborales obligan a profesionalizar la gestión del talento humano. En ese escenario, las herramientas tecnológicas en empresas permiten ordenar procesos, reducir fricciones internas y mejorar la toma de decisiones.

Uno de los principales cambios que experimentan las organizaciones al incorporar tecnología en RRHH es la mejora directa en la productividad operativa.

Procesos que antes dependían de múltiples planillas o sistemas fragmentados pasan a centralizarse, reduciendo errores y tiempos de ejecución.

La automatización de tareas como la gestión de nómina , el control de asistencia o la administración de beneficios laborales permite liberar a los equipos de RRHH de tareas repetitivas. Esto habilita un cambio de enfoque: menos tiempo en lo operativo y más en el desarrollo del capital humano.

Al mismo tiempo, errores en liquidaciones, incumplimientos normativos o procesos manuales ineficientes suelen generar costos que no siempre se identifican de inmediato. La digitalización contribuye a reducir estos riesgos, mejorando la eficiencia financiera de la organización.

Información en tiempo real para mejores decisiones

El acceso a datos consolidados permite monitorear indicadores clave como rotación, desempeño o estructura de compensaciones. Esto facilita una gestión más precisa del talento y una mejor planificación a mediano y largo plazo.

De hecho, para compañías que operan en distintos países o que están en proceso de expansión, contar con un sistema integrado de RRHH permite escalar operaciones sin perder control ni eficiencia.

Qué evaluar al elegir un Software de recursos humanos

La adopción de tecnología en RRHH implica una decisión relevante, especialmente para empresas medianas y grandes. No se trata solo de incorporar una herramienta, sino de elegir una solución que acompañe el crecimiento y la complejidad del negocio.

Uno de los Software que más impacto ha tenido para empresas argentinas en los últimos años ha sido Yam Capital Humano. Se trata de un sistema integral, que resuelve todos los procesos del área de RRHH y los optimiza (es decir, los vuelve más eficientes).

Yam propone un sistema integral que resuelve todos los procesos del área de RRHH. Foto: web

El sistema actualmente contempla múltiples funcionalidades, involucrándose así en los procesos de nómina, compensaciones, gestión de talento, desempeño, selección de personal, entre muchas más variantes, repartidas en un total de 11 módulos: cada uno de ellos con decenas de soluciones.

El software centraliza la información quedando todo agrupado en un mismo lugar, alojado en la nube, para así evitar errores operativos.

Además de lo mencionado, otra variante muy importante a la hora de tomar un camino en la elección de un sistema de optimización (dentro de un mercado en donde abundan ofertas de software), tiene que ver con la experiencia de usuario. Tener un sistema simple de utilizar para colaboradores, intuitivo, de fácil acceso, permite reducir enormemente la resistencia al cambio. Es más confortante para un trabajador interactuar con un sistema agradable, lo que también ayuda a la agilidad para aprender sus funciones clave.

Un software preparado para los cambios del mercado laboral

Otras ventajas competitivas de Yam por sobre sus competidores, radica en su capacidad de adaptación a diferentes marcos normativos. Sobre todo en Argentina, donde el marco legal ha sufrido en los últimos meses grandes modificaciones a partir de la Ley de Modernización Laboral, Yam se encuentra actualizado a las nuevas normas, relativas por ejemplo al cambio de los recibos de sueldo digitales. El proceso de liquidación de sueldos, puede hacerse mediante la plataforma Sueldos Net, integrada al mismo sistema.

El análisis económico también es un punto clave a la hora de decidir entre un software y otro, y sobre todo, un factor clave a la hora de incrementar la inversión tecnológica en cualquier empresa. Evaluar los precios de software de recursos humanos dentro de un contexto de crecimiento permite entender cómo evolucionará la inversión en el tiempo y qué impacto tendrá en el presupuesto general.

En este sentido, Yam tiene una estructura modular que le permite a Pymes poder adquirir los módulos que le permitan generar eficiencia, dejando de lado aquellas funciones que no son críticas en el presente, sin tener que invertir en funcionalidades que no agregan valor.

Yam Capital Humano es elegido por más de 200 empresas de todo el país.

Al ser una herramienta de optimización operativa, pero también a nivel estratégico, hoy Yam Capital Humano es elegido por más de 200 empresas de todo el país, y llegando también a compañías distribuidas en el resto de la región: Venezuela, Paraguay, Perú, Ecuador, y Brasil son algunos de los países a los que ha llegado, siendo esta una expansión que lo consolida como uno de los sistemas más importantes del país.

Para conocer más del sistema, se puede visitar su página web y agendar una demo con un profesional de ventas: www.yamcapitalhumano.com

Por Mariano Wiunkhaus, Analista de Marketing de Gestión Capital Humano.