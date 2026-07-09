El consumo en supermercados sigue cayendo: más dinero para servicios y menos para el changuito

El consumo de los argentinos sigue sin recuperación y los supermercados son uno de los rubros más afectados. De hecho, un informe reveló que las familias modificaron sus hábitos de compra y priorizan cada vez más los gastos en servicios por sobre otros consumos esenciales, como el de los alimentos.

Un trabajo de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia señala que las compras en supermercados y de alimentos registraron una caída interanual superior al 20% , mientras que el dinero destinado al pago de impuestos y servicios creció en una proporción similar.

El informe sostiene que los supermercados fueron el rubro "más castigado" . En los últimos 29 meses, su participación dentro del gasto total de los hogares cayó 15 puntos porcentuales.

Al mismo tiempo, aumentó el peso de los impuestos y los servicios en el presupuesto familiar . Según el análisis, muchas familias destinan una mayor parte de sus ingresos a cubrir esos gastos antes que a realizar otras compras.

En ese contexto, también se modificó la manera de comprar. Cada vez más consumidores optan por hacer compras de menor monto, especialmente en comercios de cercanía y almacenes de barrio, en lugar de realizar una compra grande en supermercados.

Cómo cambiaron los hábitos de consumo

El estudio advierte que, entre los hogares de menores ingresos, se volvió más frecuente visitar varias veces por semana los comercios cercanos para adaptar las compras al dinero disponible.

También creció la práctica de dividir las compras en distintos pagos para aprovechar promociones bancarias o evitar superar los límites de reintegro que ofrecen algunas entidades.

Los datos coinciden con otros relevamientos difundidos en los últimos meses por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la consultora Scentia, que también registraron una baja en las ventas minoristas y en el consumo masivo.

Qué rubros resisten y cuáles siguen en baja

Asimismo, sectores como indumentaria, electrodomésticos, informática y juguetería siguen en rojo, ya que son considerados consumos que muchas familias pueden postergar.

El dinero no alcanza para todo y la prioridad es el pago de servicios e impuestos.

El informe también señala que el comercio electrónico mantiene un desempeño positivo. Sin embargo, ese crecimiento todavía no alcanza para compensar la baja que registra el comercio tradicional.

Para el Banco Provincia, el consumo aún no encuentra un impulso suficiente que le permita volver a los niveles previos a 2023.