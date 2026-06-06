6 de junio de 2026
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Consumo

Comerciantes y consumidores advierten que cada vez cuesta más llenar el carrito en el supermercado

Comerciantes y consumidores coinciden en que el dinero rinde cada vez menos y las visitas a los supermercados requieren más cuidado.

Comerciantes y consumidores advierten que cada vez cuesta más llenar el carrito en el supermercado

Comerciantes y consumidores advierten que cada vez cuesta más llenar el carrito en el supermercado

Por Sitio Andino Economía

La caída del poder adquisitivo sigue reflejándose en las góndolas de los comercios y supermercados. Mientras los consumidores ajustan sus compras a lo indispensable, los comerciantes aseguran que cada vez es más difícil vender y que las segundas marcas ganan terreno.

Alejandra Zalayes, encargada de Eco Express, señaló que el comportamiento de los clientes cambió notablemente en los últimos meses. "Hemos notado que ha bajado mucho. Ya no es lo mismo que antes, la gente casi no llena el carrito. Viene todos los días a comprar lo esencial del día a día", explicó.

Según la comerciante, las compras dejaron de ser semanales o mensuales para convertirse en adquisiciones puntuales y de menor volumen. "La gente compra lo justo. Ya no es como antes que uno compraba y se daba un gusto", afirmó.

Además, destacó que los consumidores priorizan cada vez más el precio por encima de las marcas. "La gente viene más por segundas marcas que por las primeras. Los lujos que uno se daba eran un chocolate o una golosina. Ahora la gente lleva mercadería y, si le alcanza, puede ser una gaseosa", sostuvo.

La búsqueda de ofertas también se volvió una constante. "La gente hace mucha comparación de precios. No hacemos descuentos con tarjeta, pero cuando ponemos ofertas la gente viene puntual a esas promociones. Lamentablemente la plata no alcanza y por eso uno se ajusta en todo", agregó.

supermercado compra
Los mendocinos pasaron de la compra mensual a la compra mínima y necesaria.

Los mendocinos pasaron de la compra mensual a la compra mínima y necesaria.

Compras planificadas y menos productos

Del otro lado del mostrador, los consumidores coinciden en que la situación económica obliga a modificar hábitos de compra. Una de las clientas explicó que actualmente realiza compras mucho más controladas. "Yo me adapto a la situación nada más. Vengo con una lista para dos o tres días más o menos. Voy viendo y me voy moviendo de ese modo", comentó.

Otro consumidor aseguró que el dinero rinde cada vez menos frente al aumento de los precios. "La plata rinde muchísimo menos porque está todo más caro. Comprás lo súper necesario y, si podés, un poquito más. Por ahí uno se da un gustito, pero es una locura estar prohibiéndose de las cosas que uno debería comer o disfrutar", expresó.

En ese contexto, también reconoció que las segundas marcas se transformaron en una alternativa habitual. "Busco primera marca si está en oferta y, si no, la segunda, que tiene un poquito menos de calidad, pero sigue siendo comida. Todos nos arreglamos como podemos y buscamos la mejor opción dentro de lo que tenemos a nuestro alcance", señaló.

Los testimonios reflejan una tendencia que se repite en numerosos comercios: compras más pequeñas, mayor búsqueda de promociones y un consumo enfocado exclusivamente en los productos esenciales, en un escenario donde los ingresos parecen perder la carrera frente a los precios.

Embed - CARRITO LIVIANO: MÁS SEGUNDAS MARCAS Y MENOS PRODUCTOS

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