Descuentos en súper, combustible y farmacias: las promociones de junio en Mendoza

A lo largo del año, los bancos impulsan promociones y descuentos en distintos rubros, y este mes no es la excepción. Por eso, como cada mes, Sitio Andino realizó una selección de cuatro entidades con presencia en Mendoza que ofrecen beneficios en rubros fundamentales del consumo cotidiano durante junio.

El Banco Nación mantiene beneficios en comercios esenciales, con descuentos y cuotas sin interés en farmacias, indumentaria, supermercados, ópticas, carnicerías y librerías . A continuación, el detalle por rubro.

Banco Nación ofrece descuentos en combustible, supermercado, farmacias y más.

Los días lunes, los clientes de Banco Nación pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en compras realizadas en las siguientes cadenas:

Farmacity (algunas sucursales en la Ciudad de Mendoza: Av. San Martín 701, Av. Colón 361 y Av. San Martín 1399).

(algunas sucursales en la Ciudad de Mendoza: Av. San Martín 701, Av. Colón 361 y Av. San Martín 1399). Farmacia del Puente (algunas sucursales en la Ciudad de Mendoza: Las Heras 201, Av. San Martín 1288, Av. España 1190 y Av. Colón 579).

Además, los jubilados clientes de Banco Nación acceden a un 10% de descuento adicional, además de la posibilidad de financiar sus compras.

Ópticas: cuotas y descuentos

Las promociones también alcanzan al rubro óptico. Entre los comercios mendocinos adheridos figuran:

Neovisión

Óptica Vision

Óptica Scerbo

La Pirámide

Luis Trombetta

Ópticos Asociados

En estos locales se puede acceder a hasta tres cuotas sin interés y descuentos de hasta el 10%, pagando con tarjeta de crédito mediante BNA+ MODO.

Supermercados y carnicerías

Vea: 20% de descuento de viernes a domingo con tarjeta Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO. Mínimo de compra de $100.000 y reintegro de hasta $25.000. Beneficio vigente hasta el 30 de junio. Los jubilados suman un 5% de descuento adicional.

20% de descuento de viernes a domingo con tarjeta Visa crédito o débito a través de BNA+ MODO. Mínimo de compra de $100.000 y reintegro de hasta $25.000. Beneficio vigente hasta el 30 de junio. Libertad: 30% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $12.000 por semana. Vigente hasta el 31 de agosto. Pagando con Visa crédito mediante BNA+ MODO. Los jubilados también suman un 5% de descuento.

30% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $12.000 por semana. Vigente hasta el 31 de agosto. Pagando con Visa crédito mediante BNA+ MODO. Changomás: 35% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $15.000. Vigente hasta el 30 de junio. Pagando con Visa crédito a través de BNA+ MODO. Los jubilados suman un 5% de descuento adicional.

35% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $15.000. Vigente hasta el 30 de junio. Pagando con Visa crédito a través de BNA+ MODO. Granja Benedetti: 30% de descuento, con tope de $12.000 por semana por cliente. Vigente hasta el 31 de agosto. Pagando con Visa crédito a través de BNA+ MODO.

Combustibles

En YPF, Axion y Shell, Banco Nación ofrece:

20% de descuento los viernes.

Tope de reintegro de $10.000.

Pago con Visa crédito a través de BNA+ MODO.

Promoción vigente hasta el 31 de agosto.

Beneficios para el cuidado de mascotas

En comercios adheridos:

10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.

Sin tope de reintegro.

Pago con Visa crédito a través de BNA+.

Promoción vigente hasta el 31 de agosto.

perro en la veterinaria, mascota Cada vez más bancos incorporan descuentos para la atención de animales.

Banco Macro: promociones en supermercados, indumentaria y tecnología

El Banco Macro mantiene un amplio abanico de beneficios que alcanza a supermercados, indumentaria, tecnología y librerías. Las promociones incluyen cuotas sin interés y descuentos según la categoría de cliente.

Supermercados

Changomás: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días.

hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días. Diarco: hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días.

hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días. Coto: hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, todos los días.

Indumentaria

Dexter: hasta 6 cuotas sin interés todos los días, hasta el 30 de junio, en productos seleccionados.

hasta 6 cuotas sin interés todos los días, hasta el 30 de junio, en productos seleccionados. Caro Cuore: hasta 6 cuotas sin interés todos los días, hasta el 30 de junio, en productos seleccionados.

hasta 6 cuotas sin interés todos los días, hasta el 30 de junio, en productos seleccionados. Devre: hasta 6 cuotas sin interés todos los días, hasta el 30 de junio, en productos seleccionados.

Tecnología

En Cetrogar, Frávega y Megatone ofrece:

12 cuotas sin interés .

. Promoción vigente todos los días.

Pago con tarjetas American Express, Mastercard o Visa.

COMBUSTIBLE SURTIDOR Reintegros en estaciones de servicio.

Banco Patagonia: descuentos en supermercados, combustibles, cultura y farmacias

Banco Patagonia ofrece beneficios en supermercados y combustibles, combinando descuentos semanales con reintegros y pagos con Visa, Mastercard, American Express y MODO.

Supermercados

Carrefour: 30% de descuento todos los miércoles. Tope de reintegro: $20.000. Pago con Visa, Mastercard y American Express.

30% de descuento todos los miércoles. Tope de reintegro: $20.000. Pago con Visa, Mastercard y American Express. Changomás: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro: $30.000. Pago con Visa, Mastercard, American Express y MODO.

30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro: $30.000. Pago con Visa, Mastercard, American Express y MODO. Disco, Jumbo y Vea: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro: $20.000. Pago con Visa y MODO.

Combustibles

25% de descuento todos los jueves en estaciones adheridas.

todos los jueves en estaciones adheridas. Tope de reintegro de $15.000 .

. Pago con tarjeta de crédito o MODO.

Cultura, libros y espectáculos

Cines, teatros y espectáculos: 25% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $15.000. Pago con débito o MODO.

25% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $15.000. Pago con débito o MODO. Yenny y Cúspide: 10% de descuento, tope de reintegro de $10.000 y hasta 3 cuotas sin interés todos los días. Válido para compras presenciales y online. Pago con Visa o MODO.

Farmacias

Farmacity: 20% de descuento con tope de reintegro de $20.000.

20% de descuento con tope de reintegro de $20.000. Compras presenciales u online.

Pago con tarjetas Mastercard del banco.

Banco Santander: beneficios en supermercados, farmacias y entretenimiento

Descuentos en supermercados

Changomás: 20% de descuento los lunes. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000. Válido para compras presenciales y online. Pago con MODO a través de la App Santander.

20% de descuento los lunes. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $75.000. Válido para compras presenciales y online. Pago con MODO a través de la App Santander. Jumbo: 20% de descuento los martes y jueves. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $100.000. Sólo compras presenciales. Se puede abonar con Visa Débito, Visa Crédito, American Express, Mastercard o MODO a través de la App Santander.

20% de descuento los martes y jueves. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $100.000. Sólo compras presenciales. Se puede abonar con Visa Débito, Visa Crédito, American Express, Mastercard o MODO a través de la App Santander. Vea: 20% de descuento de viernes a domingo. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $100.000. Pago con MODO a través de la App Santander.

20% de descuento de viernes a domingo. Tope de reintegro de $25.000 y compra mínima de $100.000. Pago con MODO a través de la App Santander. Makro: 20% de descuento los jueves. Tope de reintegro de $20.000. Sólo compras presenciales. Pago con MODO a través de la App Santander.

jubilada jubilado supermercado Supermercado es el rubro que concentra los mayores descuentos.

Librerías

En Yenny , Santander ofrece 10% de descuento, hasta $20.000 de reintegro y 6 cuotas sin interés.

, Santander ofrece 10% de descuento, hasta $20.000 de reintegro y 6 cuotas sin interés. Beneficio vigente todos los días.

Pago con MODO a través de la App Santander.

Farmacias

En Farmacity , 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.

, 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Tope de reintegro de $15.000.

Disponible los martes.

Pago con MODO a través de la App Santander.

Entretenimiento

2x1 en entradas de Cinépolis .

. Válido todos los días.

Pago con tarjetas Visa débito o crédito.

En un contexto donde el poder adquisitivo está ajustado y los salarios no alcanzan a cubrir gastos necesarios para la existencia, aprovechar estas promociones pueden ser una ayuda significativa para miles de argentinos.