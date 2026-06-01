El Gobierno de Mendoza busca inversiones en Londres para impulsar el desarrollo energético y minero

El Gobierno de Mendoza desarrollará este lunes 1 de junio una intensa agenda de trabajo en Londres, donde se mantendrán reuniones con referentes de los mercados internacionales, fondos de inversión y directivos de compañías energéticas con el objetivo de promover inversiones para Mendoza y fortalecer vínculos estratégicos con actores globales .

La actividad forma parte de la estrategia de inserción internacional impulsada por el Gobierno provincial para consolidar a Mendoza como uno de los principales destinos de inversión en energía, minería e infraestructura de América Latina.

La agenda comenzará a las 10,00 (hora local) con una visita al London Stock Exchange , donde el gobernador será recibido por Tom Attenborough , jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets.

Durante el encuentro se analizarán oportunidades vinculadas al acceso a mercados de capitales y a las posibilidades de financiamiento e inversión para proyectos estratégicos en Mendoza.

minería

Presentación ante fondos de inversión internacionales

Más tarde, a las 13.00, el mandatario participará de un encuentro de trabajo organizado junto a la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), Balanz y representantes de fondos de inversión y servicios financieros.

La actividad se realizará en la Residencia Oficial y contará con la presencia de referentes de algunas de las principales gestoras de activos e inversores institucionales con participación en mercados emergentes.

Entre los asistentes figuran representantes de RBC BlueBay, Rokos Capital, Pictet, HSBC Asset, Andromeda Capital, Amundi, UBP Emerging Markets Fixed Income, Finisterre Capital y Plenisfer Investments (Generali Group).

En ese ámbito, se expondrá las oportunidades de inversión que ofrece Mendoza y destacará los avances alcanzados por la provincia en materia de estabilidad institucional, desarrollo productivo y crecimiento de sectores estratégicos como la energía y la minería.

Encuentro con líderes de la industria energética global

La jornada concluirá a las 18.30 con la participación del Gobernador en un encuentro organizado por la BACC y el Energy Council, que reunirá a referentes de compañías y organizaciones líderes de los sectores energético y financiero internacional.

Participarán representantes de empresas de primer nivel como BP, Shell Trading, Pan American Energy Group, Petronas Trading UK, Glencore, Ithaca Energy, BBVA, Standard Chartered, Dow Jones, Fastmarkets y la London Metal Exchange (LME), además de fondos de inversión, consultoras especializadas y organizaciones vinculadas al desarrollo de minerales críticos y energía.

Durante la actividad, Mendoza presentará las oportunidades existentes para el desarrollo de nuevas inversiones en hidrocarburos, minería e infraestructura energética.

Mendoza busca consolidarse como destino de inversión

Desde el Gobierno provincial destacaron que los encuentros previstos permitirán exhibir el potencial económico y productivo de Mendoza ante algunos de los principales actores globales de los mercados financieros y de la industria energética.

La misión apunta a fortalecer la vinculación de la provincia con centros internacionales de decisión e inversión, generar nuevas oportunidades de financiamiento y promover proyectos que contribuyan a ampliar la matriz productiva y energética mendocina.

Con esta agenda, Mendoza busca profundizar su posicionamiento internacional y consolidar su perfil como un territorio atractivo para el desembarco de capitales orientados al desarrollo de sectores estratégicos para la economía provincial.