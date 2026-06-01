El Gobierno de Mendoza busca inversiones en Londres para impulsar el desarrollo energético y minero
Con foco en la energía, la minería y la infraestructura, el Gobierno de Mendoza buscará captar nuevas inversiones internacionales durante una serie de encuentros con actores clave de los mercados globales.
El Gobierno de Mendoza busca inversiones en Londres.
El Gobierno de Mendoza desarrollará este lunes 1 de junio una intensa agenda de trabajo en Londres, donde se mantendrán reuniones con referentes de los mercados internacionales, fondos de inversión y directivos de compañías energéticas con el objetivo de promover inversiones para Mendoza y fortalecer vínculos estratégicos con actores globales.
La actividad forma parte de la estrategia de inserción internacional impulsada por el Gobierno provincial para consolidar a Mendoza como uno de los principales destinos de inversión en energía, minería e infraestructura de América Latina.
Reunión en la Bolsa de Londres
La agenda comenzará a las 10,00 (hora local) con una visita al London Stock Exchange, donde el gobernador será recibido por Tom Attenborough, jefe de Desarrollo de Negocios Internacionales de Primary Markets.
Durante el encuentro se analizarán oportunidades vinculadas al acceso a mercados de capitales y a las posibilidades de financiamiento e inversión para proyectos estratégicos en Mendoza.
minería
Presentación ante fondos de inversión internacionales
Más tarde, a las 13.00, el mandatario participará de un encuentro de trabajo organizado junto a la British Argentine Chamber of Commerce (BACC), Balanz y representantes de fondos de inversión y servicios financieros.
La actividad se realizará en la Residencia Oficial y contará con la presencia de referentes de algunas de las principales gestoras de activos e inversores institucionales con participación en mercados emergentes.
Entre los asistentes figuran representantes de RBC BlueBay, Rokos Capital, Pictet, HSBC Asset, Andromeda Capital, Amundi, UBP Emerging Markets Fixed Income, Finisterre Capital y Plenisfer Investments (Generali Group).
En ese ámbito, se expondrá las oportunidades de inversión que ofrece Mendoza y destacará los avances alcanzados por la provincia en materia de estabilidad institucional, desarrollo productivo y crecimiento de sectores estratégicos como la energía y la minería.
Encuentro con líderes de la industria energética global
La jornada concluirá a las 18.30 con la participación del Gobernador en un encuentro organizado por la BACC y el Energy Council, que reunirá a referentes de compañías y organizaciones líderes de los sectores energético y financiero internacional.
Participarán representantes de empresas de primer nivel como BP, Shell Trading, Pan American Energy Group, Petronas Trading UK, Glencore, Ithaca Energy, BBVA, Standard Chartered, Dow Jones, Fastmarkets y la London Metal Exchange (LME), además de fondos de inversión, consultoras especializadas y organizaciones vinculadas al desarrollo de minerales críticos y energía.
Durante la actividad, Mendoza presentará las oportunidades existentes para el desarrollo de nuevas inversiones en hidrocarburos, minería e infraestructura energética.
Mendoza busca consolidarse como destino de inversión
Desde el Gobierno provincial destacaron que los encuentros previstos permitirán exhibir el potencial económico y productivo de Mendoza ante algunos de los principales actores globales de los mercados financieros y de la industria energética.
La misión apunta a fortalecer la vinculación de la provincia con centros internacionales de decisión e inversión, generar nuevas oportunidades de financiamiento y promover proyectos que contribuyan a ampliar la matriz productiva y energética mendocina.
Con esta agenda, Mendoza busca profundizar su posicionamiento internacional y consolidar su perfil como un territorio atractivo para el desembarco de capitales orientados al desarrollo de sectores estratégicos para la economía provincial.