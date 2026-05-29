29 de mayo de 2026
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Paritarias: el Gobierno de Mendoza confirmó cuándo volverá a reunirse con los gremios

El Gobierno reanudará las paritarias con los representantes gremiales. Cuál será el primer sindicato en negociar.

Paritarias: el Gobierno de Mendoza confirmó cuándo volverá a reunirse con los gremios.

Paritarias: el Gobierno de Mendoza confirmó cuándo volverá a reunirse con los gremios.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de reapertura de paritarias con los distintos gremios que representan a los empleados estatales provinciales. La primera reunión será el 5 de junio, con el sindicato que núclea a los docentes mendocinos.

El Ejecutivo indicó que el próximo viernes se dará cumplimiento a la cláusula de compromiso acordada en los encuentros realizados en marzo pasado, donde se fijaron ajustes en los salarios de los agentes del Estado.

La primera reunión será con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE). El cronograma de reuniones previsto para el resto de los sectores de la Administración Pública "será notificado oportunamente", afirmó el Gobierno.

Paritarias Subsecretaría de Trabajo 2026

La paritaria del primer trimestre del año

La Provincia recordó que 16 sectores acordaron para el primer semestre 2026 un aumento para marzo de 7% y de 3% en mayo. Los incrementos fueron no acumulativos y calculados sobre la base fija de diciembre de 2025.

Los sectores de la Administración Pública que suscribieron el convenio o salarial presentado a principios de año fueron: SUTE, funcionarios judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Empleados Judiciales, Régimen 5 de la Administración Central; Régimen 15, de Salud; Licenciados en Enfermería; Guardaparques; Parques y Ecoparques, Régimen 35, Medio Ambiente y Subsecretaría de Trabajo.

Mientras la mayoría de los sectores acordó, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) se mantuvo como el único gremio que no firmó paritarias. Posteriormente, el Gobierno otorgó el ajuste por decreto a los profesionales de la salud incluidos en el régimen 27.

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