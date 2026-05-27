Derogación del Etiquetado Frontal: resisten sus impulsores y el posible giro de los mendocinos

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, sancionada en 2021 con amplio respaldo . Los dos mendocinos que participaron de la redacción de la norma salieron a defenderla, en tanto que otros que hace cinco años la respaldaron, podrían cambiar su postura , como sucedió días atrás con Zona Fría.

Corría el año 2021 y Argentina dejaba atrás, paulatinamente, las restricciones por el Covid. El Congreso buscaba retomar la agenda parlamentaria post pandemia y el oficialismo levantar al alicaído gobierno de Alberto Fernández. En ese marco, los senadores mendocinos Julio Cobos (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) impulsaban un proyecto conjunto para promover la alimentación saludable , que finalmente se convirtió en ley, con un amplio consenso político.

Qué cambia con el proyecto contra la ludopatía y las apuestas online ilegales que impulsa el Gobierno

Avanzan un plan de viviendas en Capital y un polo logístico en San Martín

Embed - VOTACIÓN 1 - Ley de etiquetado frontal - General y Particular - Sesión 26-10-2021

Conocida la idea del mileísmo de dar marcha atrás, ambos coincidieron en rechazar esa postura y defendieron los resultados de la norma que implementó los famosos octógonos en los productos que superen valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio.

El exgobernador remarcó que el etiquetado frontal permitió mejorar la información disponible para los consumidores y avanzar en políticas de prevención en salud.

Reducir mecanismos de prevención e información representa una decisión difícil de justificar

"En un país donde el exceso de peso y la obesidad afectan a una proporción significativa de adultos y niños, donde aumentan las enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, y donde el sistema de salud enfrenta crecientes presiones, reducir mecanismos de prevención e información representa una decisión difícil de justificar", advirtió.

Julio Cobos Cámara de Diputados Julio Cobos fue uno de los impulsores de la Ley de Etiquetado Frontal cuando ocupaba una banca en el Congreso. Cámara de Diputados

En tanto que planteó que si el Ejecutivo identificó "deficiencias técnicas reales —ya sea en umbrales nutricionales, categorías alimentarias, mecanismos de actualización o parámetros regulatorios— el camino institucional debería ser proponer modificaciones respaldadas por evidencia científica".

Por su parte, Fernández Sagasti remarcó que la ley fue el resultado de años de debate y trabajo conjunto entre distintos sectores políticos y sociales, basada en evidencia científica y en legislación de otros países. "No nació como un capricho", sostuvo.

En esa línea, sostuvo que su desarticulación implicaría afectar una herramienta clave para el acceso a información clara sobre los alimentos, que —además— ha generado que la industria "mejore sus productos para niños y lo utilice como publicidad positiva".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/2059686284965069126&partner=&hide_thread=false Nutricionistas, científicos, médicos y legislación comparada a nivel mundial contradicen la idea del Gobierno. Los que estamos a favor de cuidar la salud no negociamos con multinacionales alimenticias que extorsionan a políticos débiles para enfermar a la gente. A mí y a muchos… https://t.co/xY2aWw11qH — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 27, 2026

Postuló que los argumentos esgrimidos por el oficialismo responden al "lobby empresarial" y "son los mismos que planteaban cuando no querían que salga la ley, que han sido desmentidos mundialmente".

¿Se viene otro cambio de postura de los mendocinos en el Congreso?

El avance del Gobierno nacional vuelve a poner en una situación "incómoda" a sus aliados en Mendoza, que retoma lo ocurrido la semana pasada con la Ley de Zona Fría, cuando legisladores locales quedaron expuestos tras acompañar el recorte que impacta directamente en los usuarios de la provincia. Y que habían respaldado años atrás.

Entre ellos aparecen Pamela Verasay, hoy diputada nacional, entonces senadora; y Luis Petri, actualmente diputado por La Libertad Avanza, quien en aquel momento integraba la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Ambos votaron a favor de la iniciativa original de Etiquetado. En cuanto al exministro de Defensa, es prácticamente una fija que modificará esa posición.

A ese grupo podría sumarse Lisandro Nieri, quien no ocupaba una banca en aquella época (lo haría un tiempo después), pero alineado políticamente al gobernador Alfredo Cornejo, quien sí la votó favorablemente en 2021, cuando ejercía la diputación.

Alfredo Cornejo Luis Petri y Pamela Verasay Verasay, Petri y Cornejo votaron a favor de la Ley de Etiquetado Frontal en 2021. Foto: Prensa Cambia Mendoza

En el radicalismo —hoy aliado y colaborador de LLA en el Parlamento— informaron a Sitio Andino que el expediente aún no ha sido analizado por el bloque, por lo tanto no se definió una posición. Sin embargo, indicaron que "no se han visto resultados positivos desde su implementación y al menos se debería corregir la información que proporciona y revisar los octógonos". Una definición que podría anticipar un eventual respaldo al oficialismo. "Vamos a estudiarlo bien", adelantaron.

Más allá del concepto que adopten los mendocinos, el Gobierno podría encontrar resistencia en otros bloques "aliados" que son decisorios a la hora de aceptar o bochar un proyecto. El rechazo de más de 300 organizaciones sociales, sanitarias, académicas y de consumidores elevado hace unas horas podría influir en algunas voluntades.

etiquetado frontal La Ley de Etiquetado Frontal podría ser derogada.

Qué es la Ley de Etiquetado Frontal

La Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021, establece la obligación de incluir sellos de advertencia en los envases de alimentos y bebidas que contengan excesos de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías.

El objetivo de la norma es brindar información clara y visible a los consumidores para promover decisiones de consumo más saludables, además de regular la publicidad y promoción de productos, especialmente aquellos dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

Desde su implementación, la ley generó cambios en la industria alimentaria, que debió reformular productos y adecuar su etiquetado a los nuevos requisitos.