27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno de Mendoza

El Gobierno provincial autorizó la creación de 149 cargos en Seguridad y destinará más de $2.000 millones

El Gobierno de Mendoza oficializó la creación de nuevos cargos para la Policía y reasignó partidas presupuestarias para cubrir los costos salariales.

El Gobierno de Mendoza oficializó la creación de nuevos cargos para la Policía provincial.

El Gobierno de Mendoza oficializó la creación de nuevos cargos para la Policía provincial.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza oficializó la creación de 149 nuevos cargos para el Ministerio de Seguridad y Justicia, en el marco de una reestructuración presupuestaria destinada a reforzar la planta de personal policial. La medida fue establecida a través del Decreto 963, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra del área, Mercedes Rus.

La norma autoriza la creación de 28 cargos de Oficiales Subayudantes y 121 cargos de Auxiliares, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuesto 2026 y su reglamentación vigente.

Lee además
Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones. Imagen creada con IA

En Mendoza, los residentes médicos ingresarán por orden de mérito: cuánto cobrarán
estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app mendotran

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran

Según detalla el expediente, la incorporación de personal fue avalada previamente por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y cuenta con disponibilidad presupuestaria generada a partir de bajas dentro de la propia estructura estatal.

El decreto también establece una redistribución de partidas por $2.097.935.136,68 para afrontar los gastos salariales derivados de las designaciones, mientras que la Contaduría General de la Provincia calculó un impacto total superior a los $2.364 millones.

Reacomodamiento de la planta estatal

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostiene que resulta “necesario realizar la pertinente transformación de cargos” prevista en el Presupuesto General 2026 para “reacomodar la planta de personal del Ministerio de Seguridad y Justicia”.

La Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad concluyó que no existen objeciones legales para avanzar con la creación de los cargos, siempre que se cumplan los procedimientos presupuestarios establecidos en la Ley 9681 y el Decreto Reglamentario 369/2026.

El texto oficial indica además que el gasto será imputado al presupuesto vigente del Ministerio de Seguridad y Justicia correspondiente al ejercicio 2026.

pedido_315421_20052026

Temas
Seguí leyendo

Lobby en Mendoza: tres proyectos frenados y un debate que el Gobierno Nacional volvió a instalar

Cuántas viviendas sociales desadjudicó el IPV este año y cuáles fueron las irregularidades detectadas

Música, tradición y homenaje a Enanitos Verdes: así fue el acto del 25 de Mayo en Mendoza

Mendoza implementará un programa para detectar una enfermedad poco frecuente pero clave en recién nacidos

El Gobierno actualizó contratos con empresas que prestan servicios de telefonía y call center por millonarias sumas

Mendoza avanza con un Código Unificado de Edificación para construcciones en toda la provincia

Mendoza promulgó la autonomía municipal y la reforma será plebiscitada en 2027

De cuánto podría ser el aumento en las tarifas de taxis y remises en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El estudio de Reale Dalla Torre midió a Luis Petri, Ulpiano Suarez y gente del equipo de Cornejo. 

Qué reveló la encuesta que midió al "candidato de Cornejo", a Ulpiano Suarez y a Luis Petri

Las Más Leídas

Un camión desbarrancó a la altura del kilómetro 1203, en la Curva del Tiempo.

Un camión desbarrancó en Ruta 7 y el chofer murió tras perder el control en una peligrosa curva

Cuándo son los feriados de junio 2026 en Argentina

Ya se conocen los feriados de junio 2026 y los próximos días libres

La Corte dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas

La Corte ratificó las penas por uno de los casos más estremecedores de San Rafael

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran

Estas son las nuevas herramientas incorporadas a la app MendoTran

La justicia avanza sobre funcionarios por el colapso de la Colectora Máxima Noreste, que afecta a más de medio millón de personas del Gran Mendoza

Humberto Mingorance fue imputado por los desbordes cloacales en Los Corralitos