El Gobierno provincial autorizó la creación de 149 cargos en Seguridad y destinará más de $2.000 millones

El Gobierno de Mendoza oficializó la creación de nuevos cargos para la Policía provincial.

El Gobierno de Mendoza oficializó la creación de 149 nuevos cargos para el Ministerio de Seguridad y Justicia , en el marco de una reestructuración presupuestaria destinada a reforzar la planta de personal policial. La medida fue establecida a través del Decreto 963, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra del área, Mercedes Rus.

La norma autoriza la creación de 28 cargos de Oficiales Subayudantes y 121 cargos de Auxiliares , de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuesto 2026 y su reglamentación vigente.

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Según detalla el expediente, la incorporación de personal fue avalada previamente por el Ministerio de Hacienda y Finanzas y cuenta con disponibilidad presupuestaria generada a partir de bajas dentro de la propia estructura estatal.

El decreto también establece una redistribución de partidas por $2.097.935.136,68 para afrontar los gastos salariales derivados de las designaciones , mientras que la Contaduría General de la Provincia calculó un impacto total superior a los $2.364 millones.

Reacomodamiento de la planta estatal

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostiene que resulta “necesario realizar la pertinente transformación de cargos” prevista en el Presupuesto General 2026 para “reacomodar la planta de personal del Ministerio de Seguridad y Justicia”.

La Dirección de Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad concluyó que no existen objeciones legales para avanzar con la creación de los cargos, siempre que se cumplan los procedimientos presupuestarios establecidos en la Ley 9681 y el Decreto Reglamentario 369/2026.

El texto oficial indica además que el gasto será imputado al presupuesto vigente del Ministerio de Seguridad y Justicia correspondiente al ejercicio 2026.