Diputados aprobó la ley que regula el uso de armas por parte de la Policía de Mendoza

Diputados aprobó una ley que regula el uso de armas por parte de la Policía de Mendoza

La Cámara de Diputados de la Provincia dio sanción final a un proyecto que modifica la Ley 6.722 de Seguridad Pública e introduce un protocolo para regular el uso de armas de fuego por parte de la Policía de Mendoza . La iniciativa fue impulsada por los legisladores Gustavo Cairo (La Libertad Avanza) y Enrique Thomas (PRO Libertad).

El proyecto ya había obtenido media sanción en Diputados y luego fue tratado en el Senado provincial, donde se introdujeron cambios . Por ese motivo, el expediente volvió a la Cámara Baja para su revisión final, y este miércoles quedó aprobado.

La nueva normativa precisa funciones del personal de seguridad e incorpora disposiciones vinculadas a la protección de personas y bienes ante situaciones de peligro . También establece tareas como:

Uno de los puntos centrales de la ley es la definición de criterios para el uso de armas de fuego en situaciones de peligro inminente. El texto contempla su utilización en casos de legítima defensa , protección de terceros o cuando exista un riesgo grave para la vida o la integridad física . Además, fija parámetros para determinar cuándo existe ese peligro y establece pautas sobre la identificación y advertencia previa antes de disparar, salvo en situaciones excepcionales en las que hacerlo implique un riesgo mayor.

La norma también habilita la posibilidad de convocar a policías retirados para cumplir funciones específicas dentro de la fuerza. En ese marco se incorpora el artículo 322 bis, que permite convocar a personal retirado altamente calificado. Según la ley, quienes sean asignados a tareas directivas con conducción de personal y disponibilidad permanente podrán percibir hasta el 100% de la asignación correspondiente al grado que tenían al momento del retiro. Para otras tareas vinculadas a funciones operativas, la retribución podrá alcanzar hasta el 80%.

Cómo fue el debate en la Cámara de Diputados

Durante la sesión, el diputado Gustavo Cairo, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA), explicó que el objetivo de la iniciativa es “aclarar la actuación de la Policía en circunstancias en las que la ley dejaba un espacio gris”, lo que en algunos casos derivaba en sanciones para efectivos que actuaban en defensa de ciudadanos.

Según el legislador, el proyecto establece un marco legal claro para situaciones de peligro inminente contra la vida o la salud del propio policía o de terceros. También indicó que se basa en el código de conducta para funcionarios policiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adaptado a la legislación argentina y mendocina.

Desde el PRO, la diputada Cintia Gómez defendió el proyecto y sostuvo que brinda un marco legal para que la policía pueda actuar cuando sea necesario para proteger a los ciudadanos. “El que duda en la calle pierde y cuando la Policía pierde, también pierde el ciudadano mendocino”, afirmó.

En el cierre del debate, Enrique Thomas defendió la iniciativa y aseguró que el nuevo protocolo “va a proteger al buen policía”, al considerar que durante años los efectivos actuaron sin un marco legal claro frente a situaciones de riesgo.