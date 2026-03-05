Hallan un desarmadero de autos robados tras un allanamiento en Guaymallén

En el lugar hallaron al menos 7 vehículos que tenían pedido de secuestro por robo.

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron un allanamiento en Guaymallén , donde encontraron un desarmadero de autos robados, logrando el secuestro de varias autopartes, de al menos 7 autos con pedidos de captura por robo y la detención de dos de los presuntos responsables de estos delitos.

El procedimiento fue realizado en Guaymallén por efectivos de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Policía de Mendoza, en el marco de una investigación por una serie de robos de vehículos.

Los dos sospechosos, un hombre y una mujer, quedaron detenidos a disposición de la justicia provincial y en las próximas horas se definirá la situación procesal de ambos.

Según fuentes policiales, el allanamiento se realizó tras una investigación que permitió ubicar un lugar donde se acopiaban y desarmaban vehículos sustraídos.

De esta forma, efectivos de la Policía de Mendoza lograron desarticular un desarmadero clandestino, donde se almacenaban y desguazaban vehículos robados para la venta ilegal de autopartes.

Al ingresar, constataron la presencia de varios vehículos robados, la mayoría sustraídos en distintos puntos del radio céntrico de Guaymallén. Se trata principalmente de autos fabricados entre 1990 y 2010 que se encontraban en avanzado proceso de desguace, presuntamente con el objetivo de vender sus partes en el mercado ilegal.

En el operativo también se logró el secuestro de siete vehículos que tenían pedido de secuestro por robo.

Durante el procedimiento fueron detenidas dos personas que se encontraban en el lugar y que, según la investigación, habrían participado en el acopio y resguardo de los rodados.