Guaymallén: cayó banda de falsos policías tras masivos allanamientos

Uno de los allanamientos en Guaymallén.

Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Mendoza realizaron este jueves varios allanamientos en Guaymallén en el marco de distintas causas penales, sobre todo una investigación contra una banda de falsos policías que perpetraba robos en el departamento.

Las medidas terminaron con la detención de 12 personas , entre ellas tres hombres que tenían pedido de captura por los hechos investigados.

Evitó un choque en Guaymallén y terminó sobre la banquina

Los allanamientos se realizaron en distintos barrios de Guaymallén , incluso uno de ellos fue en un barrio privado, donde vive uno de los supuestos líderes de la organización.

El resultado fue altamente positivo para los investigadores: incautaron armas de fuego, municiones, autopartes, cocaína, marihuana y hasta un Peugeot 2008 que tenía pedido de secuestro.

Masivos allanamientos en Guaymallén por una banda de falsos policías

Fuentes policiales destacaron el enorme despliegue que tuvo la Policía de Mendoza para concretar las medidas.

Los allanamientos fueron presenciados por algunos funcionarios judiciales vinculados a las investigaciones mencionadas y también por la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus.

Los procedimientos fueron autorizados por la justicia para investigar una banda de falsos policías que perpetraba robos en el departamento, aunque también estaba vinculada con la venta de autopartes.

Para los pesquisas se trata de una “asociación ilícita” que funcionaba en esa zona de la provincia.

Fue así que los detectives hallaron armas, autopartes, un ladrillo de cocaína, al menos 12 frascos de marihuana, y un Peugeot 2008 con pedido de secuestro.