Abrieron las ofertas para el Parque Solar Guaymallén: cinco empresas compiten por la obra

Se realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación del Parque Solar Guaymallén, una iniciativa estratégica impulsada por el Municipio de Guaymallén y ejecutada por la Empresa Mendocina de Energía (Emesa).
El proyecto del Parque Solar prevé generar energía para abastecer todos los servicios municipales y transformar un ex basural en un polo sustentable.
Se realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación del Parque Solar Guaymallén, una iniciativa estratégica impulsada por el Municipio de Guaymallén y ejecutada por la Empresa Mendocina de Energía (Emesa).
El acto tuvo lugar en la sede de la compañía provincial, donde se conocieron las cinco ofertas presentadas por empresas interesadas en desarrollar el proyecto.
Las firmas que participaron de la licitación son:
El proceso contó con la presencia de representantes del sector empresarial y del gerente general de Emesa, Mauricio Pinti Clop, junto a técnicos de la empresa.
El parque se emplazará en un predio de 10 hectáreas ubicado en Puente de Hierro, donde previamente se realizaron visitas técnicas con más de 20 empresas interesadas.
La iniciativa contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de generación distribuida con una potencia de 5,4 MW, que permitirá abastecer la totalidad de los servicios municipales, incluido el alumbrado público.
De esta manera, Guaymallén avanzará hacia un modelo de autosuficiencia energética basado en fuentes renovables.
El proyecto también implica la transformación de un espacio que anteriormente funcionaba como basural en un complejo de generación de energía sustentable.
En ese sentido, el intendente Marcos Calvente destacó que la obra representa un paso clave hacia un departamento más eficiente y con visión de futuro, subrayando el impacto positivo de reconvertir un área degradada en infraestructura energética.
El concurso público fue lanzado por Emesa, que estableció el cronograma de presentación y apertura de ofertas desde fines de diciembre. El proyecto se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”, lo que implica que la empresa adjudicataria será responsable de la ejecución, supervisión y entrega final en condiciones operativas.
Desde Emesa remarcaron que el proceso garantiza transparencia, cumplimiento de plazos y estándares de calidad, además de reflejar la confianza del sector privado en este tipo de iniciativas.