Alta Montaña: detienen a empresario argentino al ingresar a Chile

Los objetos que llevaba el empresario al momento de la captura.

Un conocido empresario argentino fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores, en Chile, luego de que funcionarios aduaneros descubrieran municiones y un cargador de arma de fuego ocultos en el vehículo que conducía durante un control de rutina en Alta Montaña .

El procedimiento se realizó en el sector de revisión de vehículos menores del paso internacional que conecta Mendoza con el vecino país.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades chilenas, los fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas inspeccionaron una camioneta con patente argentina conducida por Martín Falco, un empresario oriundo de Corrientes que intentaba ingresar al territorio chileno.

Durante la revisión encontraron un cargador y varias municiones que no habían sido declaradas ante la Aduana.

Tras el hallazgo, los agentes dieron aviso inmediato a la Fiscalía de Flagrancia y a personal policial, que procedieron al secuestro de los elementos y a la detención del conductor. El caso quedó en manos de la Justicia chilena, que deberá determinar el origen del material encontrado y la eventual responsabilidad penal del empresario argentino.

La legislación chilena contempla severas sanciones para quienes intenten ingresar armas, cargadores o municiones sin la correspondiente autorización y declaración ante los organismos de control fronterizo. Por ese motivo, Falco fue puesto a disposición del tribunal competente para la audiencia de formalización de cargos.

La investigación continúa abierta y las autoridades chilenas buscan establecer si el cargador y las municiones estaban destinados a uso personal o si existía algún otro propósito detrás de su traslado a través de la frontera internacional.