8 de junio de 2026
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Alta Montaña

Alta Montaña: detienen a empresario argentino al ingresar a Chile

Un conocido empresario del norte del país fue capturado en Alta Montaña tras una requisa en el complejo Los Libertadores, en Chile.

Los objetos que llevaba el empresario al momento de la captura.&nbsp;

Los objetos que llevaba el empresario al momento de la captura. 

 Por Pablo Segura

Un conocido empresario argentino fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores, en Chile, luego de que funcionarios aduaneros descubrieran municiones y un cargador de arma de fuego ocultos en el vehículo que conducía durante un control de rutina en Alta Montaña.

El procedimiento se realizó en el sector de revisión de vehículos menores del paso internacional que conecta Mendoza con el vecino país.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades chilenas, los fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas inspeccionaron una camioneta con patente argentina conducida por Martín Falco, un empresario oriundo de Corrientes que intentaba ingresar al territorio chileno.

Empresario argentino detenido en Alta Montaña al ingresar a Chile

Durante la revisión encontraron un cargador y varias municiones que no habían sido declaradas ante la Aduana.

Tras el hallazgo, los agentes dieron aviso inmediato a la Fiscalía de Flagrancia y a personal policial, que procedieron al secuestro de los elementos y a la detención del conductor. El caso quedó en manos de la Justicia chilena, que deberá determinar el origen del material encontrado y la eventual responsabilidad penal del empresario argentino.

La legislación chilena contempla severas sanciones para quienes intenten ingresar armas, cargadores o municiones sin la correspondiente autorización y declaración ante los organismos de control fronterizo. Por ese motivo, Falco fue puesto a disposición del tribunal competente para la audiencia de formalización de cargos.

La investigación continúa abierta y las autoridades chilenas buscan establecer si el cargador y las municiones estaban destinados a uso personal o si existía algún otro propósito detrás de su traslado a través de la frontera internacional.

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