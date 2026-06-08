Hoy cierra el Paso Los Libertadores: por qué y a partir de qué hora

El Paso Internacional Los Libertadores se cerrará preventivamente este lunes 8 de junio, según informaron ambas coordinaciones. La medida se debe a que modelos meteorológicos prevén precipitaciones níveas en alta montaña que dificultarán la circulación por las rutas que conectan a Argentina y Chile .

Las autoridades detallaron en un comunicado que el acceso hacia Chile quedará inhabilitado a las 18:00 horas en Guardia Vieja y a las 19:00 horas en Uspallata , mientras que el Túnel Internacional cerrará a las 20:00 horas de Chile y 21:00 Argentina.

"Los reportes e informes técnicos de vialidad pronostican nevadas en la alta cordillera , lo cual 'no garantiza una transitabilidad segur', por lo que es necesario suspender de manera preventiva el tránsito internacional, para el día martes 09 de junio", señalan en el documento.

Durante ese período, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus viajes con anticipación para evitar demoras o esperas en zona de alta montaña.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Cuáles son los nuevos horarios para cruzar entre Argentina y Chile

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas

De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas

De esta manera, la circulación nocturna quedará suspendida hasta el 31 de agosto. Es decir, que los nuevos horarios comenzaron con el cierre del túnel a las 00.00 horas de ayer y la reapertura es este el lunes 1 de junio a las 9.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.