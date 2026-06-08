8 de junio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz apuesta por la gastronomía local con una nueva edición de Mundial de Sabores

Hamburguesas, pizzas, tacos, lomos, pastas y picadas forman parte de la oferta que estará disponible en comercios gastronómicos de Godoy Cruz.

Mundial de sabores en Godoy Cruz.

Mundial de sabores en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz, junto a comercios gastronómicos del departamento, presentó una nueva edición de "Mundial de Sabores", una propuesta que busca combinar la pasión por el fútbol con una atractiva oferta gastronómica para vecinos y visitantes.

La iniciativa se desarrollará entre el 16 y el 27 de junio, período durante el cual los comercios adheridos ofrecerán promociones especiales de $10.000 durante cada partido correspondiente a la primera fase del certamen.

Las opciones estarán disponibles tanto para quienes decidan disfrutar de los encuentros en los locales participantes como para quienes prefieran hacerlo desde sus hogares mediante la modalidad take away.

Una propuesta para disfrutar el fútbol con buena comida

El intendente Diego Costarelli destacó la importancia de este tipo de acciones conjuntas entre el sector público y privado. "El crecimiento sostenible no se improvisa ni es patrimonio de una persona. La cooperación con el sector privado local nos potencia y nos permite transformar proyectos en realidades concretas", señaló.

Asimismo, remarcó que la iniciativa apunta a fortalecer a los comercios gastronómicos del departamento y generar espacios de encuentro para la comunidad.

"Queremos que Mundial de Sabores sea una oportunidad para acompañar y fortalecer a nuestros comercios gastronómicos. Al mismo tiempo, la idea es generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes", expresó.

Finalmente, agregó que el fútbol tiene la capacidad de unir a las personas y que esta propuesta busca combinar esa pasión con la identidad gastronómica local.

Cómo acceder a las promociones

Desde la organización explicaron que cada promoción fue diseñada para compartir entre amigos, familias y amantes del fútbol. Para acceder a los beneficios será necesario realizar una reserva previa vía WhatsApp en el comercio elegido. Luego, cada cliente podrá optar por consumir en el local o retirar el pedido.

El pago podrá efectuarse mediante transferencia bancaria o en efectivo.

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Los comercios que participan de Mundial de Sabores

La propuesta incluye una amplia variedad de alternativas gastronómicas, desde hamburguesas y pizzas hasta tacos, lomos, milanesas, pastas y picadas.

Los locales adheridos son:

  • Taco México – Av. San Martín 1850.

  • Ristretto – Beltrán 681.

  • Mosh Burger – Juan V. González 1410.

  • Ñam – Perito Moreno 2500.

  • Burger Shoppe – Chacabuco 297.

  • Estación Palero – San Martín Sur 815.

  • Cantina Talleres – Belgrano 1547.

  • Sanguchitos – Carril Cervantes 1370.

  • Jovita Cocina & Barra – Paraguay 1335.

  • El Buen Raviol – Belgrano 167.

Cada establecimiento ofrecerá una promoción especialmente diseñada para la ocasión, con opciones pensadas para disfrutar durante los encuentros deportivos.

Impulso a la gastronomía local

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo comercial y productivo de Godoy Cruz, acompañando a emprendedores y establecimientos gastronómicos mediante propuestas que incentiven el consumo y generen nuevas oportunidades para el sector.

De esta manera, "Mundial de Sabores" se consolida como una alternativa que combina deporte, encuentro y gastronomía, posicionando a Godoy Cruz como un destino con propuestas innovadoras para disfrutar durante todo el año.

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