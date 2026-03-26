26 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Guaymallén

Guaymallén financiará un parque solar con un bono verde por $10.000 millones

El proyecto en el departamento de Guaymallén permitirá generar energía propia, reducir costos y crear nuevos ingresos.

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Por Sitio Andino Departamentales

Guaymallén avanza en una iniciativa inédita de financiamiento sostenible con la puesta en marcha del Parque Solar de Puente de Hierro, un proyecto que permitirá generar energía propia, reducir costos y crear nuevas fuentes de ingreso con impacto ambiental positivo.

En ese marco, el intendente Marcos Calvente firmó un acuerdo con Banco Supervielle, entidad que actuará como organizador, estructurador, asesor y colocador del bono, consolidándose como un socio estratégico en el proceso.

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La operación contempla una emisión de hasta $10.000 millones, lo que la posiciona como una de las iniciativas de inversión verde más relevantes del año en el ámbito municipal. Para el departamento, con más de 321.000 habitantes, se trata además de un hecho histórico: será la primera vez que accede al mercado de capitales.

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Energía limpia y ahorro para el municipio de Guaymallén

Los fondos estarán destinados al desarrollo del parque solar, un proyecto de generación distribuida que aportará 5,4 MW de potencia, equivalente al consumo energético de los edificios municipales y las 40 mil luminarias del alumbrado público.

“El Parque Solar nos permitirá abastecer toda la energía que ocupa el Municipio. No solo implica dejar de pagar o pagar menos, sino generar un nuevo ingreso en un contexto de mayores demandas sociales”, destacó Calvente.

La iniciativa se alinea con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), promoviendo la transición energética, la reducción de emisiones y la diversificación de la matriz energética local.

Un bono verde para financiar el proyecto en Guaymallén

Para concretar la obra, el municipio emitirá un Bono Social Verde, una herramienta innovadora que permitirá acceder al financiamiento bajo estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.

Según explicó el jefe comunal, se trata de un proyecto con pocos antecedentes en el país, con un ahorro estimado cercano a los $300 millones, y con condiciones financieras favorables: la operación no implicará costos para el municipio, ya que las comisiones y gastos fueron bonificados.

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Un aliado estratégico en finanzas sostenibles

Desde el banco destacaron el trabajo conjunto con el municipio y el valor de impulsar proyectos con impacto positivo. “Los gobiernos locales tienen un rol clave en el desarrollo y queremos ser su aliado estratégico para acceder a nuevas fuentes de financiamiento”, señaló Fabiola Sosa.

Por su parte, Verónica de los Heros, gerente de Sustentabilidad, remarcó que la iniciativa “impulsa proyectos con impacto ambiental positivo, fortalece la gestión pública y acerca a los municipios a estándares internacionales”.

Una política ambiental en marcha desde Guaymallén

El Parque Solar se integra a una estrategia más amplia de sustentabilidad impulsada por el municipio, que incluye el cierre del basural de Puente de Hierro, un programa de reciclaje inclusivo, un plan de remediación ambiental y la creación de un Centro Verde.

“Nuestra política de sustentabilidad no es marketing, sino decisiones concretas con resultados medibles”, afirmó Calvente.

Con esta iniciativa, Guaymallén se posiciona como un municipio innovador que apuesta por la energía limpia, el financiamiento responsable y la generación de valor público, sentando un precedente para otras ciudades del país.

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