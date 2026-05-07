Guaymallén habilitó la apertura de calle Cochabamba y mejora la conexión entre Las Cañas y Villa Nueva

Guaymallén concretó una de las obras de conectividad urbana más esperadas del departamento al finalizar la apertura de calle Cochabamba y su posterior reasfaltado, una intervención que ya permite vincular de manera directa y segura los distritos de Las Cañas y Villa Nueva , con proyección de integración hacia Jesús Nazareno .

Los trabajos incluyeron, en una primera etapa, el derrumbe del paredón que interrumpía la continuidad de la arteria a la altura de calle Estrada. Posteriormente, sobre un tramo de aproximadamente 550 metros , entre Estrada y Teurlay, se desarrolló una intervención integral de infraestructura vial.

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La ejecución contempló la construcción de cordón, cuneta y banquinas, nuevas veredas, adecuación de esquinas, colocación de alcantarillas, nichos forestales y la reconversión del sistema lumínico existente a tecnología LED. Finalmente, se completó el reasfaltado del tramo, habilitando la circulación vehicular y mejorando sustancialmente la seguridad vial en la zona.

La apertura de calle Cochabamba —continuidad natural de Aramburu hacia el este— había comenzado en enero con el objetivo de fortalecer la conectividad en sentido este-oeste dentro del departamento.

Este eje vial conecta dos arterias estratégicas de la comuna: Las Cañas y Azcuénaga, sectores que en los últimos años registraron un fuerte crecimiento habitacional, comercial y de servicios.

Con esta intervención, el municipio logra integrar de manera más eficiente los distritos de Las Cañas, Villa Nueva y Jesús Nazareno, dando respuesta a una necesidad identificada tanto en el Plan Municipal como en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.

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Una obra en Guaymallén esperada desde 1995

Uno de los datos más significativos de esta intervención es que el expediente municipal para concretar la apertura de esta arteria se inició en 1995. El proceso incluyó instancias técnicas, administrativas, donaciones de terrenos, expropiaciones y una audiencia pública realizada en 2022.

Tras más de tres décadas de gestiones, la apertura de calle Cochabamba se convierte hoy en una realidad, resolviendo una problemática estructural vinculada a la accesibilidad y la conectividad inter e intradepartamental.